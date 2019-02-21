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全球多國麻疹高峰期 前往這些國家要先打疫苗

2019-02-21 20:00聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

全球多個國家麻疹德國麻疹流行，像是日本麻疹疫情目前是2013年以來的高峰，疾管署提醒要出國前往傳染國家的民眾要特別注意，注射疫苗

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，日本今（2019）年至第五週（1/28-2/3）累計148例麻疹病例，為2013年以來同期最高，病例分布以三重縣49例最多，其次為大阪府43例；今年至第五週（1/28-2/3）該國累計367例德國麻疹病例，以東京都101例最多，其次為神奈川縣57例及千葉縣37例。

我國鄰近國家中菲律賓今年截至2月9日，全國已通報麻疹逾4300例，較去年同期增加122%，其中70例死亡，亦遠高於去年同期的18人；病例主要發生於首都區、卡拉巴松區、呂宋區、西維薩亞斯及北民答那峨。

中國大陸、泰國、印尼、越南及印度持續有麻疹病例發生；歐洲地區近期烏克蘭持續有大規模疫情發生；美洲則以委內瑞拉及巴西病例數最多。另美國今年迄今已有10州通報101例確診，主要發生於紐約市布魯克林區、紐約州羅克蘭郡（Rockland）及華盛頓州克拉克郡（Clark）。

台南市衛生局表示，目前麻疹為好發季節，麻疹屬於「第二類法定傳染病」，傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳染，出疹前後4天最具傳染力。症狀有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽，在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）、紅疹出現於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹、四肢等。約5-10％之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。為防範麻疹疫情擴大，出現疑似症狀者，請落實帶口罩、勤洗手與作好健康自主管理。

預防麻疹與德國麻疹最有效的方式為接種MMR疫苗，國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各一劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種一劑公費MMR疫苗；其他民眾如為1981年(含)以後出生之成人且計劃前往日本等流行地區，建議出發可先洽醫師評估自費接種一劑MMR疫苗。

衛生局再次提醒民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），孕婦及未滿1歲的嬰幼兒也是感染高危險群，應避免前往傳染國家，如必須前往，6個月以上未滿1歲的嬰幼兒可於出發2週以前自費接種一劑MMR疫苗。

一般民眾（尤其是1981年以後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。而由於孕婦不可接種MMR疫苗，如須前往當地，出發前請先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，在當地務必戴口罩、勤洗手，以降低感染風險。民眾返國後如有發燒、出疹、咳嗽、流鼻水、結膜炎等疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並告知旅遊史與接觸史，以利及早通報及治療。

麻疹疫苗德國
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