陸男染德國麻疹來台自助遊 發病成高雄境外移入首例

2019-02-21 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名從大陸深圳來台自助旅行的21歲男性，17日晚間一入境桃園國際機場，就開始發燒、出紅疹，但隔日仍搭高鐵南下高雄，之後才到醫院就診被通報住院隔離，20日經疾管署確診德國麻疹。因他在發病後在高鐵、高雄捷運及公共場所趴趴走，相關接觸者達25人，衛生局已要求接觸者進行監測及健康管理，目前尚無人出現疑似症狀。

衛生局表示，該名個案預定17日到26日與友人到台灣自助旅行，15日就有喉嚨痛症狀，仍不以為意，17日晚上10點30分抵台後，當晚發病，期間在大眾交通運輸工具及入住飯店出沒，南下高雄後才就醫，因為出紅疹症狀明顯，醫師趕緊通報隔離。

衛生局說，該個案及相關接觸者須持續監控至3月11日止，除針對接觸者衛教，開立「德國麻疹個案接觸者健康監測通知書」，要求接觸者在健康監測期間落實防護措施，有疑似症狀時也應自我保護隔離，連繫轄區衛生所安排就醫，及早安排醫院就醫動線，避免接觸交叉感染，導致群聚疫情發生。