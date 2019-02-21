吃好生活裡的每一頓飯 葉怡蘭從餐桌找到歸屬

2019-02-21 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳昭妤 ╱即時報導



身兼多職，葉怡蘭其實比時下不少職業婦女同等忙碌。但她堅持日日三餐親手下廚，全因知道自己太挑嘴，在外挑選餐廳只是更加煩惱。但站在油鍋邊，她卻從未露出一絲厭煩。

「我從來都不認為自己很會做菜，我就是如常地打理三餐而已。我很多朋友是真心喜歡做菜，會花很長時間在廚房裡。像宣一的紅燒牛肉，一做就要三、四天，我的話從來沒有那個耐性。午餐10分鐘，晚餐20到40分鐘，再超過我就不耐煩了，所以我從來不做複雜的菜。」她笑說自己做菜不講技巧，原先不進廚房的朋友，看完她做菜，回去全開始做了。「因為覺得就這樣？那我也可以。」

「包包會舊，情人會老。那些事情其實都沒有好好吃一頓飯、好好一起旅行生活這些事，真正盡其在我。活到我這個歲數你就會知道，人生太多太多事是不能掌控的，你最重要的人，總有一天會走，那是你想留也留不住的。」