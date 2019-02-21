救救孩子破台語 絲瓜念「西歸」、蛤蜊念「阿嬤」

2019-02-21 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



母語教育在台灣推動近20年，為何仍有5成青年不會說台語？有20年台語教學經驗的新北市閩南語指導員林淑期認為，關鍵是「家長不說」，把教學責任全留給學校老師。

今天是世界母語日，教育部舉辦「推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，林淑期為閩南語個人組得主之一。

林淑期說，現行本土語言課程，僅國小階段設為必修，每周時數為一節課四十分鐘。她曾走訪新北市各級學校，觀察現在的孩子「（台語能力）沒什麼分別，都不理想。」也曾遇過孩子把台語的絲瓜念成「西歸」，蛤蜊念成「阿嬤」。

不過，林淑期也說，近年來，也有愈來愈多家長，主動教導學童台語，原因是對比國語僅四聲調，台語有八聲調，例如鼻化音等，「對於孩子未來學習他國語言，幫助很大。」她也肯定教育部推動「閩南語語言能力認證考試」，有助於國內母語師資培力。

本屆「推展本土語言傑出貢獻獎」閩南語個人組得主，還有寶島新聲廣播電台顧問陳憲國，以及台北教育大學語文與創作學系講師盧廣誠。

現年八十多歲的陳憲國，多年來活躍於台語競賽，是國內台語界傳奇人物。他出版的《實用台灣諺語辭典》、《新編華台語對照典》是兩部廣為使用的台語教育重要教材。

盧廣誠則是集教學食物、教材研發、辭典編審於一身的「語言工程師」。他長期義務為台北捷運、高鐵、台鐵等單位，提供閩南語廣播諮詢服務。