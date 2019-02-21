免疫治療及乳癌雙標靶納健保 9種癌症病人受惠

2019-02-21 19:25 中央社 台北21日電



藥物共擬會議今天通過可用於8種癌症的免疫治療藥、乳癌雙標靶藥納健保給付，且類風濕性關節炎使用生物製劑放寬減量標準，合計每年約有近2000名病人受惠。

免疫療法價格高昂，透過喚醒自身免疫功能打擊癌細胞，被許多無藥可用的晚期患者視為最後生機。衛生福利部中央健康保險署今年1月召開藥物共擬會議，通過3款癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）納入健保給付。

根據食品藥物管理署核准的適應症，這3款免疫療法藥物一共可治療8種癌別，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌。

藥物共擬會議今天下午又開會通過8種癌別的給付標準，在1年新台幣8億元經費下，預計治療800人，估計每人每年的治療經費約100萬元，與健保署達成協議的產品將納入給付。最快今年4月就能上路。

儘管部分免疫治療納入健保給付，戴雪詠說，民眾的觀念一定要正確，因資源有限，能受惠的民眾必須是身體免疫狀況不錯、生物標記高表現量，且已無藥可用者。有些癌症治療是標靶藥物比免疫好，但病人誤信免疫治療是「萬靈丹」，而先用免疫，但免疫並非人人有效。

除了免疫治療藥物，戴雪詠說，更讓病友團體振奮的是，今天會議也通過乳癌雙標靶藥物用於HER2陽性轉移性乳癌病人。過去這群病人若要使用雙標靶都必須自掏腰包，現在納入給付後，對於手術後仍轉移的病人，可大幅提高整體存活期延長2至3年的機率，預估有500人受惠，1年的經費約1億元。

戴雪詠也說，過去類風濕性關節炎患者使用健保給付生物製劑治療2年後，若狀況改善，藥物就會開始減量。但病友團體擔心，減量機制會造成惡化，對病友造成生理和心理負面影響。今天的會議也放寬減量標準，拉長減量前的觀察期，確認病情穩定才會開始減量。估計每年受惠人數約660人。