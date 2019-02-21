台灣國際蘭展登場 文心蘭、蝴蝶蘭鬥妍

2019-02-21 19:22 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣國際蘭展將在3月於台南蘭花生物科技園區登場。（photo by 台灣國際蘭展官網） 分享 facebook 在二胡及琵琶演奏周杰倫〈蘭亭序〉的悠揚樂聲中，台灣國際蘭展宣佈3月登場。台南市政府21日表示，身為國際三大蘭展之一的台灣蘭展，今年要深入地方，用蘭花呈現台南400年以來的歷史演變，同時推出以蘭花作為主題的各式精品，邀請觀眾在連假期間共襄盛舉。

用蘭花回顧歷史

主辦單位表示，今年國際蘭展將以「閱讀台南」為主軸，除展出文心蘭、蝴蝶蘭等共千餘種蘭花外，亦利用大量蘭花塑造出大航海、荷據明鄭、清領、日治、現代等5個台南發展的重大時期氛圍，像是在荷據、明鄭區會用蘭花圍繞整個熱蘭遮城、日治時期區則是推出載滿蝴蝶蘭花的鐵路五分車等。

此外，國際蘭展亦推出蘭花大賽，由來自海內外200位評審在1200株的各類蘭花中挑選出冠軍花，屆時也會展出台灣的各類蘭花品種，如與蘭花組合盆藝術，讓所有人體會到台灣蘭花王國的美麗。

憑票可享優惠

展覽中還會推出以蘭花作為主題的各式台南小吃，以及多達500款的蘭花各式精品。主辦單位表示，民眾看完展覽後千萬不要把票丟掉，因為只要憑票至觀光工廠、風景區、休閒農場、博物館等指定店家消費，就能享有優惠，合作店家目前已有近70家，要讓民眾能留在台南玩久一點。

台南市副市長許育典指出，台南生產的蘭花佔了全台灣花卉出口的92%，全世界每6株蘭花就有1株來自台南。而身為國際三大蘭展之一的台灣蘭展，每年都有超過20萬人參觀，也讓外銷訂單超過109億元。這不只是台南的驕傲，更是台灣的驕傲。

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