確保青花菜品質 農委會研發新分切機

2019-02-21 19:20 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



農業改良場研究員親自示範國產切割機的加工過程。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 在轟隆隆的運作聲響中，只見農委會的研究員將一個個青花菜放到輸送帶上，下一秒就見機器已將整個青花菜切好，並把不用的菜心踢到一旁的桶子中，這是農委會台南區農業改良場推出的新型分切機，能在短時間內就將剛收割下來的青花菜處理好，目前已有12台在東、南部各加工廠，效益比外國的機器好。

改良場場長鄭榮瑞21日指出，青花菜不管在家裡餐桌、外面餐廳，甚至是學校營養午餐中都是很常見的蔬菜，而為因應大量需求，農委會也鼓勵農民從甘藍菜轉種青花菜，目前台灣自產量已占總需求量的一半，預計將來可完全取代進口青花菜，然而青花菜在採收後保存相當不易，如果加工線上一時無法處理的話，品質就會大打折扣。

為此，台南區農業改良場在經過3年研發後，開發出新型青花菜切割機。鄭榮瑞表示，國外的切割機是先切割青花菜後再將不要的菜心分離出去，但國產新型機則是切割分離同時完成，能在1分鐘內處理超過30顆青花菜，節省傳統人力6至7人。

改良場表示，此新型機的零件成本約為國外機型的1/2至1/3，又可針對工廠需求客製化，不管是在成本及客製化等方面均比外國機型更優秀，目前已有12台配置在雲林、彰化、嘉義、高雄、屏東等地的加工廠中，超越國外機器的數量。勢必能提升國產青花菜的品質與產量。

有媒體問改良場，既然有此等優勢，那有無國外廠商前來洽詢購買事宜？對此，改良場表示曾有大陸廠商來問過，但鑒於大陸常有仿造情形，因此改良場暫不考慮。而目前機器在國內尚屬推廣時期，等技術完全成熟後才會真正考慮賣到國外的事宜。

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