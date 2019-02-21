手臂壓出水泡 中年男竟是安眠藥中毒

2019-02-21 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



一名40多歲的男子，自行到馬偕醫院求診，自訴不明原因昏迷超過1天半的時間，過程發生什麼事件完全「斷片」，醒來後，手臂痛到受不了，被自己的體重壓到出現水泡，馬偕團隊認為「怪怪的」，驗尿發現男子竟是安眠藥中毒，進一步詢問，男子不願多談僅說，大概猜測到是誰幹的。

馬偕醫院急診毒物中心主任蘇昱彰說，送急診的中毒案例，不一定都是外科類的病患，曾碰到一名因安眠藥中毒的案例求診，相當少見但也引起急診醫學會的注意，該案例還登上美國急診醫學科的期刊。

蘇昱彰說，藥物中毒送醫的患者，大多都是有意輕生的患者，第一次碰上因為安眠藥中毒求診的病患，患者赴醫院後自訴手臂長水泡，一開始還以為是來亂的，後續他說應該是「陷入昏迷」太久所致，現場並沒有多說什麼，但是依照他的症狀再進一步檢查，發現體內有安眠藥反應。

詢問患者是否有服用過量安眠藥的問題，他才說，他可能是被下藥，睡了可能一天半的時間才醒，過程發生什麼事全部斷片，蘇昱彰說，安眠藥本身就是無色無味，而每一個人對於安眠藥的耐受性不同，長期服用安眠藥者，也許服用1到2顆都不會有反應，但從未服用者，也許半顆就很有效果。

這類的患者相當少見，但是也顯示急診中毒的患者，不一定都是毒蛇咬傷、吃到姑婆芋等事件，蘇昱彰說，該事件也提醒急診科醫師，部分的患者也可能是內科性的疾病引起的。