「獵魚殺手」魚鷹落難險喪命 金門動保團體成功救援

2019-02-21 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



落難的魚鷹經過金門野生動物救援暨保育協會悉心照料，已恢復健康。圖／金門野生動物救援暨保育協會提供 分享 facebook 金沙鎮洋山村口蚵田石條漁網日前發現有一隻魚鷹受困無法飛行，還險些慘遭滅頂，經通報縣府轉知金門野生動物救援暨保育協會處理，昨日順利在洋山海堤野放成功，落難魚鷹展翅飛翔、重返天際，讓協會的人也忍不住揮手向他道別，希望牠不要在誤觸人類的陷阱。

金門野生動物救援暨保育協會今天表示，洋山村民林怡種在2月16日下午於洋山海岸發現有一隻大型猛禽疑似誤中漁網，沉浮在海域之中，急忙向縣府農林科長鍾立偉以及金門縣野生動物救援暨保育協會通報，鐘立偉與協會人員火速趕到洋山海堤，並將冷得發抖有失溫之虞的魚鷹帶回去診療。

這隻魚鷹經過協會多日的悉心照護，恢復健康狀況、精神良好，金門野生動物救援暨保育協會理事長董森堡昨帶領學會人員，將痊癒的魚鷹帶回洋山海堤野放。

董森堡表示，魚鷹是金門普遍的冬候鳥，常可見到牠們在當地池塘水庫獵食魚類，有鳥中「獵魚殺手」的美稱。據了解，魚鷹懂得「流體力學」原理，牠們擒捕魚類後為方便省力節能，還會將魚頭向前、魚尾向後擺置，腳爪一前一後勾住魚體飛行，免得魚體面積風阻過大、妨礙飛行速度。