醫院隔簾最髒 空氣清淨降醫院5成1細菌量

2019-02-21 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫院病房中哪裡最髒？已有研究指出「隔簾」是最恐怖的病房物件，上頭可能沾黏著前一位病人的唾液，甚至是超級細菌，加上民眾碰觸隔簾後，洗手的機率比觸碰到患者之後還低，使其風險變得更高，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙說，住院期間若想自保，避免接觸隔簾，配戴口罩以及勤洗手。

空汙問題日趨被重視，室內空氣品質也被環保署列為重點之一，醫院早已被列為第一批公告場所，即使如此，每天於醫院往來的病患動輒上百人，於醫院工作的人員則戲稱自己的工作場所宛如「大毒窟」，接觸病毒與細菌的機率仍比平常人高上許多。

為了改善空氣以及細菌量，台北醫學大學於門診候診區、批價掛號區等地，擺設空氣清淨機以及紫外線UV燈，經過監測，細菌量比以往降低51％。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙說，病房內空氣品質的好壞會影響住院患者，根據研究顯示，空氣中的細懸浮微粒、氣態汙染物等，對於氣管及肺部都會造成傷害。國外研究，病房最髒的就是隔簾，周百謙說，隔簾沾附著細菌等，加上民眾不可能因為碰觸隔簾後洗手，使感染狀況提升。

曾有民眾有意想攜帶空氣清淨機於住院期間使用，但醫院病房的電器使用有所限制，空氣清淨機也許有幫助，但會阻礙醫療，周百謙表示，住院期間除了避免碰觸隔簾，住院期間也建議配戴口罩，患者也建議勤加洗手，避免感染；一般於候診時則建議站在通風處，等到叫號時在前往診間。

周百謙說，居家的細菌遠比醫院來得低，若希望避免細懸浮微粒等，不一定要在家中裝設UV燈，因為UV燈在不透風的環境是沒辦法排除臭氧，反而會造成危害，建議可以開除濕機搭配空氣清淨機，幫助在密閉的空間助空氣流通，不過也提醒，居家環境也得打掃、空氣清淨機或除濕機的濾材也要定期清理，否則只會讓灰塵不斷揚起，反而增加過敏的機率。