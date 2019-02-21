影╱Uber條款車身須標示費率須揭露 違者最高罰9萬

2019-02-21 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber與租賃業者合作，衍生計程車不滿，交通部今預告修正「汽車運輸業管理規則」，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，明訂必須以日租、時租方式計費，並以1小時為起租時數。計程車業者歡呼這是「遲來的正義」，並立即取消原訂2月27日上街抗爭；租賃業者則表示，4、50年的代僱駕駛遭限縮，全台10多萬租賃業抗爭將遍地開花。

不過，交通部是在今天傍晚5時發布新聞稿，並同步在官網預告修正該法規，但這份完全相同的新聞稿，卻早在今天下午2時就已在計程車各大群組瘋傳，有如替交通部「代發」新聞稿，引發租賃業質疑，「交通部現在是計程車在管嗎？」對此，交通部路政司副司長張舜清表示，目前還在了解狀況，但新聞稿是發出半小時前才看到。

交通部統計，國內約有15萬輛租賃車，其中6000輛與Uber合作。本次修法是針對與Uber合作的6000輛租賃車，明文要求不得外駛巡迴、排班接客，必須造冊列管駕駛人、車輛資料，並揭露車輛、駕駛人、計費方式，車輛也應黏貼專用標籤，收費方面必須以1小時為起租時速，但地方政府另有決定者，可報主管機關備查後實施；違者可依公路法處9000至90000元罰鍰。

對於「揭露計費方式」，張舜清解釋，若租賃業透過Uber等平台合作，公路主管機關會查核實體店面（租賃車的店面）租賃費率，在車行提供的費率，與透過Uber等行動平台的費率應一致，因此也會要求租賃業者公布與Uber合作的費率。

由於不少租賃業者認為，過去4、50年來代僱駕駛沒有時間限制，如今有1小時限制之後，旅客從台北到桃園叫車可能都無法叫租賃車。對此，張舜清表示，這次修法只有針對6000輛與Uber等資訊平台業者的小客車租賃業，其餘15萬一般預約到機場的租賃車，不屬於即時媒合，並不受影響。

針對修法內容提到，必須以1小時為起租時數，但地方政府另有決定者，可報主管機關備查後實施。張舜清解釋，若地方政府有此要求，一定是當地運輸業提供不足，或是偏鄉、山區等，運輸業較欠缺之處，因此在條文中保留彈性，但目前暫無地方政府提出需求。

至於車輛應黏貼相關標示，標示有何規格？張舜清表示，目前是參考新加坡、德國規範，公路總局仍在設計中。