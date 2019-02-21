響應韓國瑜推醫療觀光 高醫插旗大馬布點

2019-02-21 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



長樂集團執行長朱兆祥（左起）丶綠盛世集團執行長曾建華與高醫附院院長侯明鋒等人簽約，合作發展「醫養結合」的老少共居生活經驗，更為高雄發展醫療觀光鋪路。圖／高醫提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜喊出「2019年是高雄醫療觀光元年」，高醫體系開春打出第一炮，21日與馬來西亞當地高齡照護及土地開發業者長樂、綠盛世兩集團簽訂備忘錄，將在社區導入旗下大同醫院福樂學堂的高齡醫療照護模式，並建立台、馬轉診平台，協助有醫療需求長者來台健檢、就醫順便觀光。

高醫附院院長侯明鋒說，大同醫院首創「福樂學堂」，高齡日照中心結合國小閒置空間及老少共學課程等創新模式頗受好評，因應集團業者在吉隆坡近郊推出新市鎮造鎮計畫，會將「醫養結合」的老少共居生活經驗移植到當地，並訓練在地醫療人員建置社區醫療站，提升當地醫療水準。

高醫繼去年12月與越南集團及台資醫療院所簽定合作備忘錄後，此次再度到大馬搶灘布局。侯明鋒率領旗下大同醫院院長陳彥旭及護理部主任馮明珠、市立小港醫院副院長龍震宇等人，與大馬長樂集團首席執行長朱兆祥及綠盛世集團首席執行長曾建華簽約，為台、馬醫療照護與人才培訓開啟新里程碑。

大同醫院副院長陳芳銘表示，高醫的馬來西亞校友有3、4百人，希望能連結返回當地服務的校友資源，建立醫療及健康照護網絡，除分享高醫的高齡健康照護經驗，也會建立台馬間轉診醫療平台，安排有進一步醫療需求的長者來到高醫體系，接受高階健檢或特色醫療服務。

陳彥旭說，馬來西亞與台灣同樣面臨人口老化，長樂及綠盛世集團已數度來台取經，對大同醫院福樂學堂印象深刻，綠盛世集團還在吉隆坡造鎮計畫中複製福樂學堂的照護模式，可說是高雄推展醫療觀光引以為傲的條件。