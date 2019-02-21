乳癌患者福音 新增雙標靶藥物納健保

2019-02-21 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署藥物共擬會議今天通過乳癌雙標拔藥物納入健保給付。圖／報系資料照 分享 facebook 健保署藥物共擬會議今天通過乳癌雙標拔藥物納入健保給付，以及癌症免疫藥物年度治療患者目標，其中乳癌雙標靶藥物每年將給付一億元經費，估計有500人受惠，而癌症免疫藥品將提供8億元經費，以每年治療800人為目標；不過，目前共擬會議雖同意將免疫藥物納入健保，但仍待健保署與藥廠協商議價，預估最快今年4月可望正式給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠指出，今天共擬會議最大亮點是通過乳癌雙標拔藥物納入健保給付，這是乳癌病友一直關心的項目之一，日後已進行手術後仍轉移、復發的癌症病患為給付對象，該藥品將可延長病人存活率2至3年，估計每年有500癌友受惠。

此外，日前一再討論的癌症免疫療法藥物納入健保給付案，今天也有微幅進展。上月健保署藥物共擬會議達成共識，將新增3種免疫療法藥品，針對黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型合杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌、胃癌等8種癌症治療，每年預算為8億元。今則正式拍板，確定治療人數為800人為目標；戴雪詠表示，由於目前仍在與廠商協商藥價，期待最快能在4月起納入給付。

今日會議也放關類風濕性關節炎使用生物製劑的相關規定，過去患者使用健保給付生物製劑2年後，若28處關節疾病活動度積分(簡稱DAS28）小於3.2，藥物就必須開始減量，病友團體擔心藥物減量會使疾病進一步惡化。戴雪詠說，今會議達成共識，放寬給藥規定，日後DAS積分小於2.6且至少維持半年以上，也就是待病友病情穩定後，才開始減量。估計每年新增健保支出1億元，受惠病友人數約660人。