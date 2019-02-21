想試生酮飲食法必看 國健署警告：隱藏健康風險

2019-02-21 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



聰明吃飯，才能吃出好體質。 圖╱123RF 分享 facebook 崇尚生酮飲食的知名醫師謝旺穎過世消息，又讓生酮飲食成為熱門話題。網路常傳生酮飲食適合每個人的減重方式，但衛福部國健署澄清，這是錯誤觀念，生酮飲食隱藏健康風險，不一定適合所有人。

國健署日前於「真相與闢謠」專區進行保健闢謠指出，生酮飲食與均衡飲食有極大的差異，生酮飲食是一種極端的低碳水化合物、高脂肪的飲食型態，其飲食中碳水化合物少於10%，而脂肪的比例可能高達70%。反觀均衡飲食的熱量組成，應為50%由碳水化合物提供、20%的蛋白質，及小於30%脂肪。

國健署表示，因生酮飲食攝取的碳水化合物非常少，當作能量的碳水化合物不足，身體只好使用脂肪當作能量來源，會使體內脂肪減少，確實可以達到減重效果，但部分研究指出，生酮飲食具有一定的健康隱藏風險。

營養師林世航表示，生酮飲食因為限制蔬菜、水果類及全穀雜糧類的攝取，使得微量營養素如維生素Ｂ群、維生素Ｃ膳食纖維攝取不足，提高了腸道不適症狀的風險。生酮飲食者為達到70%油脂熱量比例，必需使用更多的烹調油、肉品需要選擇肥肉部位，再加上膳食纖維攝取不足，可能會提高腸癌風險。

除營養不均衡問題，林世航提醒，因為生酮飲食會產生酮體，過去有民眾發生酮酸中毒的案例，再加上也有部分生酮飲食者發生急性心肌梗塞問題。因此，建議需要想嘗試生酮飲食的民眾，應該透過醫事人員評估健康狀況、了解風險，再決定是否採行。