就差這一步！ 女女伴侶借不到精蟲 無法做試管嬰兒

2019-02-21 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



行政院20日拍板同婚專法，未來同性伴侶可以結婚、繼承和繼親收養。中部不孕症專家蔡鋒博指出，確實有不少男男、女女同志也想要擁有下一代，而求助生殖醫學，專法上路後，女同志伴侶透過借精、做試管嬰兒，約花十萬就能順利懷孕。但男男卡在代理孕母相關草案，還不能找台灣女性「借肚」，如果至美國，則新台幣六百萬起跳。

蔡鋒博指出，去年到一對來自屏東的女性伴侶至診間，表達「借精、試管嬰兒」的意願，年紀較大者已有40多歲，另一半則20多歲，為了做試管嬰兒，她們做好了許多準備，拿出了到關島去辦理美國司法系統的婚姻証明文件、結婚證書，不過，台灣身份證的配偶欄還是空白的，於法無據，只能拒絕。

不過，一個禮拜後，兩人北上至彰化求診，這次較年輕的女性身份證上竟然多了一個男人的姓名，讓他瞬間傻住。最特別的是，這個男人也到了醫院，希望檢驗精子是否正常。

蔡鋒博說，當時真的不知道該怎麼處理，因為法律規定配偶欄必須有姓名，才能做試管嬰兒，但這張身份證配偶欄的名字確實有問題，可能為了做試管嬰兒而偽造的。

為了解法律問題，蔡鋒博諮詢兩名治療不孕的女法官，答案是「表面上，並沒有違法，但怪怪的！」，因為醫師知道內情了。因此，最後還是沒能幫這對女女情侶完成心願，請她們至屏東、高雄就近尋求其他不知情的婦產科醫師協助。

行政院昨日通過同婚專法，預計今年5月24日上路，屆時女女伴侶結婚，就可以合法進行試管嬰兒。蔡鋒博私下打聽，這對女情侶目前尚未做試管嬰兒，他歡迎這對女女戀人在新法實施後，再至門診尋求諮詢。