台灣燈會觀光商機發威 東港鎮半個月都一房難求

2019-02-21 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣燈會所在地的屏東縣東港鎮，除了繽紛耀眼的大鵬灣域主燈區，縣府同時用屬於東港記憶的漁港風情及宗教文化內涵，沿光復路運河及延平路施設藝術花燈，點亮東港市區，每晚還有知性和感性的「東津尋光散步」導覽服務，也吸引不少外地遊客；燈會自16日開幕後不斷湧入的賞燈人潮，不僅讓東港旅宿店一直到3月3日燈會結束都一房難求，連鄰近小琉球也受惠。

今年適逢台灣燈會30周年在屏東舉辦，東港鎮生活與海洋緊緊相依，縣府規畫小鎮燈組以海洋、漁產及迎王祭典等在地元素為設計理念，4大主題包含「張燈結綵趣」、「東津好風情」、「神遊幸福海」、「延平老街區」，共有16座燈組及1座光雕劇場，搭配大自然海浪音樂聲，沿著光復路運河及延平路佈燈，光彩奪目美景一覽無遺；縣府同時推出「東津尋光散步」導覽服務，帶領民眾深入巷弄，領略小鎮之美，尋找光陰的記憶。

東港延平老街的餐飲老闆吳俊卿說， 當地舊稱東港「第一街」，曾是屏東地區最繁榮的街市之一，老街兩旁矗立著日據時期興建的巴洛克建築，從柱頭及屋頂花樣裝飾，仍可一窺當年繁華盛景，小鎮燈區老街以尋光陰為主題展演「奇幻郡役所」、「光盒子小劇場」及「飛舞的線絲」3項燈光藝術，16日晚上點燈後，每晚都是賞燈遊客，人潮帶進錢潮，生意比過年期間還要好。

「東港鎮內長達半個月的一房難求，可能創下歷史紀錄了！」劉姓旅宿店負責人說，鎮內旅館和民宿業的房間數不多，半個月前就出現訂房熱，因東港鎮內一房難求，有人只好改訂屏東市或高雄市，還有遊客到東港大鵬灣和小鎮賞燈會，順道安排搭船前往離島的小琉球一日遊或二日遊，預估二二八連假會達到最高峰，台灣燈會帶動的相關商機難以估算。