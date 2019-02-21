戒菸治療管理中心案 董氏籲國健署主動找出所有不法

2019-02-21 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌本月12日揭露衛福部國健署委外執行管核菸捐的「戒菸治療管理中心」，疑似詐領菸捐款項，目前國健署已著手研擬與委託單位「台灣流行病學會」解約。董氏基金會表示，讚許政府願意抓出壞了一鍋粥的「屎」，但究竟還有多少不法者仍逍遙法外，事發至今仍未見國健署有任何進一步行動。

董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，以多年投入菸害防制工作經驗，違法戒菸治療服務人員只有極少數，彷彿戒菸治療上的一粒老鼠屎，多數人員都是合法執行，能開始端正這些承接戒菸案件單位的行為，對戒菸治療是一大振奮。但從事發已經幾個禮拜過去，國健署後續處理力道卻不足。

林清麗指出，違規者不只目前檢舉出的案件，檢調單位已主動介入戒菸治療管理中心案，國健署應主動抓出其他不法者，且不讓新的不法產生，這些都是政府部門現在應當盡快檢討改變。其中，最優先的是處理戒菸藥物給付制度的問題，目前藥局領取戒菸藥物不強制刷健保卡，導致有心人士謊報，為解決目前浮濫狀況，應及早提出刷卡規定。

國健署副署長賈淑麗回應，若檢調單位在戒菸治療管理中心案有新的延伸發現，都會以個案處理，讓查察更全面。同時，樂見民代、一般民眾若發現戒菸服務有異狀，都可提出檢舉。針對藥局領取戒菸藥物需強制刷健保卡一事，上周已開始與健保署開會討論，承諾盡快讓完備制度上路。

賈淑麗表示，國健署過去確實曾有過因履約項目不合而終止契約先例，但戒菸服務管理中心案與履約不符不同，是因發票不實而決定解約，這樣的案件確實是國健署在各項委託案中第一次遇到。