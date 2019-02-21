親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

中彰投糖尿病比例高 遠離糖尿病從降腰圍做起

2019-02-21 17:49聯合報 記者賴香珊╱即時報導

中研院調查國內30至70歲民眾發現，中彰投區糖尿病盛行率最高；南投縣營養師公會根據多年觀察經驗則發現，罹患糖尿病者可從腰圍查覺主要耗發族群，因此建議民眾平時生活應透過自主健康管理遠離糖尿病。

根據中研院資料分析台灣人體生物資料庫近萬筆資料，發現中彰投地區民眾罹患第二型糖尿病比率達26.8%，其次是桃竹苗22%，北北基19%排名第3名；而中彰投區居全台之冠的原因，很可能吃消夜比例最高，運動比例卻是最低相關。

南投縣營養師公會指出，中彰投地區高比例罹患的第二型糖尿病多為後天所造成，其中多耗發在肥胖而又缺乏運動者身上，至少逾半病人有過重或肥胖的情形。而該類型患者最顯而易見的能從「腰圍」查覺，若發現腰圍異常則應留意且改善。

該公會理事長廖美俞說，以其10多年經驗確實發現「腰圍」與糖尿病相關，想遠離糖尿病須做好自主的健康生活管理，腰圍控制在男90、女80公分內、BMI範圍18至24；高纖低脂飲食並運動，減重則得找專業有證照的營養師諮詢。

運動營養師黃瀅芬則說，每天至少運動30分鐘以上，除能增加心肺功能、熱量消耗控制體重外，也增加胰島素敏感度、肌肉和血管彈性，有助於血糖、血壓控制，同時降低低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油脂，對遠離糖尿病有明顯助益。

南投縣營養師公會指出，從腰圍查覺糖尿病主要耗發族群，建議應自主健康管理遠離糖尿病...
南投縣營養師公會指出，從腰圍查覺糖尿病主要耗發族群，建議應自主健康管理遠離糖尿病。圖／報系資料照
分享
南投縣營養師公會指出，從腰圍查覺糖尿病主要耗發族群，建議應自主健康管理遠離糖尿病...
南投縣營養師公會指出，從腰圍查覺糖尿病主要耗發族群，建議應自主健康管理遠離糖尿病。記者賴香珊／攝影
分享

糖尿病肥胖中研院
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

228連假4天遊客多 大貨車禁行蘇花改與舊蘇花

2019-02-21 17:16

計程車搶發交部修法新聞稿 租賃業：交部是小黃在管？

2019-02-21 16:16

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

是真的！他抽中麥當勞25萬「純金雞塊」 網友見實品笑歪樓！

2019-02-21 17:37

台灣燈會觀光商機發威 東港鎮半個月都一房難求

2019-02-21 17:56

戒菸治療管理中心案 董氏籲國健署主動找出所有不法

2019-02-21 17:51

離境美國安檢5分鐘搞定 華航獲准加入預先安檢計畫

2019-02-21 17:01

台南新景點！台灣船園區228開放 體驗大航海時代

2019-02-21 16:40

高公局：國5北向高乘載管制 2月24日暫停實施

2019-02-21 16:31

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

一機抵多人！用這台施肥除草 時間縮短20倍

2019-02-21 15:18

台中榮總免疫風濕科 拿下國家生技醫療品質獎銅獎

2019-02-21 15:16

洗車汙水未妥善處理 東南客運公司遭罰6千

2019-02-21 15:16

簡上仁作詞曲 衛福部發表民謠

2019-02-21 14:26

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

藥磨粉劑量易出錯 健保署擬推廣兒童製劑友善醫療

2019-02-21 14:20

你跑步我捐錢！快報名「日出迎新 為愛兒跑」公益路跑

2019-02-21 14:18

培育台灣版和牛 牧場赴澳洲買種牛

2019-02-21 14:17

國家眼庫成立5年 角膜移植使用率達98%

2019-02-21 14:16

快去加油！ 下周汽油估大漲1.5元

2019-02-21 14:16

日本和牛活體禁出口 靠澳洲提升台牛純度

2019-02-21 14:15

台鐵觀光列車 8月開放包車

2019-02-21 14:14

228連假要出遊？醫提醒年長與慢性病者別忘這動作

2019-02-21 13:56

春節過後肚子劇痛就醫 原來是結石卡卡

2019-02-21 13:55

領先全球 台大成功移植菌血症眼角膜

2019-02-21 13:42

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

Subway生意冷清卻沒倒？網曝超美味「鎮店之寶」

2019-02-21 12:00

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

國家眼庫成立5年 費用變低、成功率高

2019-02-21 11:33

大人藥給幼兒易錯 健保署擬推廣兒童製劑友善醫療院所

2019-02-21 11:25

影／耗資7900萬元整修 台鐵商務車廂登場

2019-02-21 11:22

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

處處是打卡場景 老舊中醫診所變身藝術旅店超好玩

2019-02-21 11:07

北橫棲蘭路段施工 今起有交通管制到228連假前一天

2019-02-21 11:05

臥床患者若腳水腫 小心有致命風險

2019-02-21 10:49

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

假日送蔬果不過勞 物流司機：收回路權違法業者才會怕

2019-02-21 10:41
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

計程車搶發交部修法新聞稿 租賃業：交部是小黃在管？

2019-02-21 16:16

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

治C肝比高血壓容易 政府編大筆預算找病人

2019-02-20 20:50

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

「心」病復發 壞膽固醇太多搞鬼

2019-02-21 00:32

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

AI判讀骨齡0.1秒搞定 化身醫師良友

2019-02-20 18:22

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

國道拖救超跑加錢 最快年中上路

2019-02-21 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top