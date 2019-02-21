中彰投糖尿病比例高 遠離糖尿病從降腰圍做起

2019-02-21 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



中研院調查國內30至70歲民眾發現，中彰投區糖尿病盛行率最高；南投縣營養師公會根據多年觀察經驗則發現，罹患糖尿病者可從腰圍查覺主要耗發族群，因此建議民眾平時生活應透過自主健康管理遠離糖尿病。

根據中研院資料分析台灣人體生物資料庫近萬筆資料，發現中彰投地區民眾罹患第二型糖尿病比率達26.8%，其次是桃竹苗22%，北北基19%排名第3名；而中彰投區居全台之冠的原因，很可能吃消夜比例最高，運動比例卻是最低相關。

南投縣營養師公會指出，中彰投地區高比例罹患的第二型糖尿病多為後天所造成，其中多耗發在肥胖而又缺乏運動者身上，至少逾半病人有過重或肥胖的情形。而該類型患者最顯而易見的能從「腰圍」查覺，若發現腰圍異常則應留意且改善。

該公會理事長廖美俞說，以其10多年經驗確實發現「腰圍」與糖尿病相關，想遠離糖尿病須做好自主的健康生活管理，腰圍控制在男90、女80公分內、BMI範圍18至24；高纖低脂飲食並運動，減重則得找專業有證照的營養師諮詢。