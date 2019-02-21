228連假4天遊客多 大貨車禁行蘇花改與舊蘇花

2019-02-21 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



228連假即將到來，此次假日總計4天，宜蘭縣政府交通處指出，遊客會利用蘇花改到花東旅遊，旅遊人數較多，蘇花改、舊蘇花禁止行駛大貨車，若業者有需求，仍可向公路總局第四養護工程處申請通行證。另外，在連假結束倒數第2天就會湧出北返車潮，民眾可多加利用免收費時段北返，避免塞在車流中。

宜蘭縣政府交通處表示，此次228連假總計4天，連假期間前2日，國5南下路段高乘載管制時段為早上7點到12點，後2日則改為管制北上路段，從下午2點至9點。連假前3天國道5號凌晨0點到5點暫停收費，最後一天（3月3日）則是凌晨0點到早上10點，交通處指出，根據過往經驗，在連假結束倒數第2天就會湧出北返車潮，民眾可多加利用免收費時段北返，避免塞在車流中。

交通處指出，4天連假到來，遊客會利用蘇花改到花東旅遊，旅遊人數較多，經協調後，蘇花改、舊蘇花禁止行駛大貨車，如業者有需求，可向公路總局四區工程處申請通行證。