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交部預告Uber條款 明訂計費「1小時起租」

2019-02-21 17:12聯合報 記者侯俐安╱即時報導

Uber與租賃業者合作，衍生計程車不滿抗爭，交通部今天晚間5時發布新聞稿，預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明訂必須以日租、時租方式計費，並以1小時為起租時數，並不得將租賃車外使巡迴、排班攬客。不過，這份新聞稿早在下午2時，就已在計程車個大群組瘋傳，引發租賃業痛批，「交通部現在是計程車在管嗎？」

交通部傍晚發布新聞稿表示，為落實汽車運輸業分業管理，交通部綜整各方意見，今天預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」。本次修正將提供運輸服務之小客車租賃業全面納管，並與計程車分業管理，期以乘客至上、公平競爭為目標，創造乘客、計程車、小客車租賃業多贏。

交通部指出，「汽車運輸業管理規則第103條之1」之修正，將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，修正重點包含，一、不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；二、造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；三、平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；四、以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之；五、車輛應黏貼專用標識。

交通部表示，政府有責任維護業者之間的公平競爭，提供計程車服務的業者，均應接受相同的規範；租賃車業者，則應於法定範圍內提供服務。但為兼顧城鄉差異，租賃業提供的租車服務雖規定以1小時為起租時數，但部分地區若有特殊需求，亦賦予直轄市及縣（市）政府因地制宜之彈性。

交通部參採各國經驗，台灣目前與世界上許多先進國家，同樣面臨有業者透過新通訊技術，提供新型態的乘車服務。包括Uber在內之「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務」業者，雖提供之新型態的乘車服務，近年來頗受部分消費者青睞，唯在全球多數國家皆面臨政府監管、不公平競爭等爭議，而遭到限制營業。

交通部表示，由於目前已實施之「多元化計程車方案」，鬆綁網路叫車之計程車外觀及費率，業者得因應新通訊科技，開拓多元、客製、精緻等運輸服務。目前已有8縣市、36家業者、逾1800輛多元化計程車營運。交通部亦將於近日提出「計程車服務提升輔導方案」，提供計程車駕駛人進階訓練等協助，促進服務革新，以符合消費者對更便利、更優質乘車服務之期待，例如預約、即時叫車、線上付款、行徑路線預報、品質管控、車種選擇更多元化等。

針對現存之Uber等業者，交通部表示，以服務為導向的新創產業，應以消費者福祉為優先。為維護消費者的安全及權益，所有提供運輸服務的業者，均應接受政府監管，也應善盡義務，履行必要的公共責任，以避免形成安全上的漏洞。本次法規修正實施後，Uber等業者之車輛可與小客車租賃業合作，提供1小時以上之以時或以日計費之附駕駛載客服務，或可轉移到「多元化計程車」方案，依現有牌照納管，並在現有計程車總量下調度，避免造成運輸乘車市場的供需失衡。

交通部表示，計程車業者與Uber等提供類似計程車服務之小客車租賃業，兩者之間因管制的模糊，導致不公平競爭，近年來遲未改善。在乘客至上、提升乘車品質、維護運輸安全的前提下，政府將分業管理、全面納管，釐清各自的發展方向，盼創造乘客、計程車、租賃車多贏。

交通部指出，該法規修正之預告期2個月，預告期間歡迎各業界提供意見，交通部亦將分區舉行座談，以廣納各界意見，納入法規修正參考。

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