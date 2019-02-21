離境美國安檢5分鐘搞定 華航獲准加入預先安檢計畫

2019-02-21 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航獲美國運輸安全管理局核准加入預先安檢計畫（TSA Pre），即日起符合資格的旅客搭乘華航紐約、舊金山、洛杉磯、安大略、檀香山及關島等離美航班，享有便捷安檢服務。圖／華航提供 分享 facebook 華航今天宣布，獲美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）核准加入預先安檢計畫（TSA Pre），明日起符合資格的旅客搭乘華航執飛紐約、舊金山、洛杉磯、安大略、檀香山及關島等6航點離境美國時，可由指定通道進入安檢程序，縮短安全檢查時間。

華航表示，預先安檢計畫由美國國土安全部所屬美國運輸安全管理局辦理。除了美國公民、國民及合法永久居留者可直接付費申請資格外，台灣旅客也可付費使用全球通關計畫，於美國海關暨邊境保護局官方網站填覆相關申請資料，並上傳台灣警察刑事紀錄證明、護照、ESTA旅行許可證/美國簽證及第二種含照片之證件等，在取得9位數的PASS ID號碼後，可享有相同服務。

旅客完成身分認可核准後，在預訂班機時，通知旅行社或該公司客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢之服務。華航表示，未來將開放旅客線上購票時，直接於華航官網輸入PASS ID號碼。

華航表示，加入美國預先安檢計畫後，符合資格認可的旅客搭乘該公司離美航班，可依指定通道進入安檢程序，受檢時不須脫去皮帶、外套、鞋或拿出筆記型電腦與液體類（與原規定相同，每瓶不超過 100毫升；總量不超過 1公升），加快安檢程序，省下繁瑣的排隊等候時間，享受便捷服務。