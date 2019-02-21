嫁來台灣2年拿到身分證 香港正妹爽喊：我愛台灣

2019-02-21 18:20 聯合新聞網 綜合報導



一名香港女子2年前嫁來台灣，昨天開心的在臉書上分享自己拿到身分證的喜悅。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 一名香港女子昨天（20日）在臉書上秀出她拿到的中華民國身分證，開心的宣布她正式成為台灣人。這名香港女子表示2年前嫁來台灣，也生了一個兒子，如今終於拿到身分證，讓她開心地直呼「我愛台灣」。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道5年前和老公在線上遊戲認識，2年前從香港嫁過來成為台灣媳婦，住在台灣也將近3年。10個月前她生下了一個可愛的兒子，直到昨天終於拿到中華民國身分證，正式成為台灣的一份子，原PO開心的在臉書上分享喜悅，並且開心的說「我愛台灣！我愛這個國家」。

許多網友祝賀的說「台灣歡迎妳」、「謝謝妳愛上台灣」、「看讚跟留言的速度，就知道台灣人有多熱情了」、「聽到國家就給讚」、「玩遊戲可以玩到嫁過來，相信妳老公一定對妳很好」。還有人好奇的問「教我玩線上遊戲」、「哪款遊戲啊？我先下載」、「恭喜妳，還有請問要怎麼樣可以認識到這麼漂亮的外國老婆？」

也有網友分享自己與另一半結識的經驗「恭喜啊，我跟老婆是在魔獸世界認識的，結婚8年了，我在香港住3年，老婆目前在台灣住了5年了」、「我也是從香港嫁來，也是玩遊戲認識我老公，不過我來6年了」、「哈哈哈，我也是在線上遊戲拐了一個港仔來台灣」。

當中也有網友呼籲「一起守護台灣民主」，原PO也熱情的回覆「這是一定要的！ 真的不希望台灣變成第二個香港」。