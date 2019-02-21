計程車搶發交部修法新聞稿 租賃業：交部是小黃在管?

2019-02-21 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部去年擬定「Uber條款」，擬限制與Uber資訊平台合作的租賃業者，不得巡迴攬客、計費必須1小時起跳，引發連串租賃業者、計程車抗議。不過交通部至今尚未發布修法預告、也未發布新聞稿，計程車業者卻已在各大群組，「代為」瘋傳完整的修法內容與新聞稿，計程車業者表示這是「遲來的正義」，租賃業跳腳，直批「交通部現在是計程車業者在管嗎？」

今天各大計程車群組瘋傳一則交通部實際未發布的「交通部新聞稿」，指交通部今天將預告修正「預告修正汽車運輸業管理規則第103條之1」，並附上修法內容，與去年初步擬定的條文大致相同。據了解，交通部今天下午將預告該辦法，但目前並未發佈任何新聞稿，對於為何會有描述修法內容的「新聞稿」流出，交通部表示還在了解。

對此，台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋表示，「交通部現在是由計程車業者作主嗎？」他指出，若交通部預告的內容，與流出的內容相同，「這幾個月真的是在跟我們開玩笑」，公路總局對租賃業者強調不會朝這方向做，如今在租賃業者上街抗議後，預告版本卻與去年幾乎相同，目前正與全台各地租賃業理事長討論，全台10多萬租賃業示威抗議將遍地開花。

對於禁止排班攬客、計費限制1小時起跳，王世璋表示，過去4、50年來租賃者經營代僱駕駛，經旅客預約從台北到桃園機場也不用1小時，如今卻要求限制以1小時為起租時數，「當我們是次等運輸業嗎？」他說，隨著時代科技進步，租賃業與科技業合作，產生計程車業者反彈，政府應該管的是「科技平台」，而不是掐著租賃業的脖子要求就範。