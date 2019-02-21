影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



提倡生酮飲食的45歲醫師謝旺穎去年發現肝膿瘍，卻低估細菌感染威力，沒接受完整治療，13日引發敗血性休克而英年早逝。醫師表示，肝膿瘍常見於有先天性免疫疾病、膽道疾病問題、糖尿病人或工作太疲勞的人身上，但致死率其實相當低，只要早期治療，幾乎就能完全康復。

台北馬偕醫院內科部主任王鴻源表示，「肝膿瘍」顧名思義，就是肝裡面因細菌感染，產生免疫反應而化膿，產生膿包。起初不會有感覺，可能只是發燒、被當成感冒，但當膿瘍愈來愈大，就會開始出現疼痛感。

王鴻源說，一般而言，常見族群為糖尿病患、血液迴路相對較差者、有先天性免疫疾病者、膽管構造有問題或有膽結石者等。不過臨床也曾見原本身體健康的科技新貴，因生活忙碌且太常熬夜，結果也出現肝膿瘍問題。

謝旺穎從去年10月確診肝膿瘍，到日前腹腔嚴重發炎導致敗血性休克死亡，其實不到4個月，期間他僅仰仗自然療法幫忙，包括施打白蛋白、進行高劑量維他命C複方點滴、每天進行咖啡灌腸2次、採用低碳飲食等。

「其實，肝膿瘍致死率非常低。」王鴻源指出，現在檢查方法很多，肝膿瘍只要確診後及早接受治療，看是要把膿包擠出來，或是使用抗生素藥物，幾乎就能完全康復。

但肝膿瘍若拖著不看，後期細菌感染會擴散、變嚴重，就可能導致敗血性休克及器官衰竭，造成遺憾。