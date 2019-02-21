交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



各大計程車臉書與Line群組已瘋傳交通部將修正汽車運輸業管理規則第103條之1。圖／讀者提供 分享 facebook 交通部去年擬定有如Uber條款的「租賃業代僱駕駛使用資訊平台」條款，擬限制與Uber資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等，引發租賃業反彈，去年11月500輛租賃車到交通部前，抗議生計遭扼殺，隨後引發一連串租賃業、計程車抗議，交通部今天疑似將正式預告該條款，不過交通部官網還未預告、也未發新聞稿的情況下，各大計程車群組已在瘋傳以下新聞稿。

交通部官員表示，該案討論已久，目前正在了解狀況。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，據了解交通部今天下午就會發出該修法預告與新聞稿，他表示，這對計程車業者來說是遲來的正義，感謝蔡英文總統與交通部長林佳龍。

計程車業者原本打算2月27日再上街，不過鄭力嘉說，由於交通部已經釋出善意，2月27日不會上街，但由於仍有2個月預告期，仍會緊盯預告期後的公告內容版本。

各大計程車臉書與Line群組瘋傳新聞稿如下

交通部預告修正汽車運輸業管理規則第103條之1 為落實汽車運輸業分業管理，交通部綜整各方意見，於108年2月21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」。本次修正將提供運輸服務之小客車租賃業全面納管，並與計程車分業管理，盼藉此輔導運輸產業發展，促使乘客、計程車、租賃車多贏。 交通部指出，本法規修正之預告期2個月，預告期間歡迎各業界提供意見，交通部亦將分區舉行座談，以廣納各界意見，納入法規修正參考。 交通部指出，「汽車運輸業管理規則第103條之1」之修正，明確將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，修正重點如下： 一、不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃； 二、造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核； 三、平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息； 四、以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之； 五、車輛應黏貼專用標識。

交通部表示，政府有責任維護業者之間的公平競爭，提供計程車服務的業者，均應接受相同的規範；租賃車業者，則應於法定範圍內提供服務。但為兼顧城鄉差異，租賃業提供的租車服務雖規定以1小時為起租時數，但部分地區若有特殊需求，亦賦予直轄市及縣（市）政府因地制宜之彈性。

交通部參採各國經驗，台灣目前與世界上許多先進國家，同樣面臨有業者透過新通訊技術，提供新型態的乘車服務。包括Uber在內之「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務」業者，在全球多數國家皆面臨政府監管、不公平競爭等爭議，而遭到限制營業。

但上述業者所提供之新型態的乘車服務，近年來獲得消費者青睞。消費者期待更便利、更優質的乘車服務，例如預約、即時叫車、線上付款、行徑路線預報、品質管控等服務型態的革新，以及車種的選擇更多元化。

鑒此，目前已實施之「多元化計程車方案」，鬆綁網路叫車之計程車外觀及費率，業者得因應新通訊科技，開拓多元、客製、精緻等運輸服務。目前已有8縣市、36家業者、逾1800輛多元化計程車營運。交通部亦將於近日提出「計程車服務提升輔導方案」，提供計程車駕駛人進階訓練等協助，促進服務革新。

另一方面，針對現存之Uber等業者，交通部表示，以服務為導向的新創產業，應以消費者福祉為優先。為維護消費者的安全及權益，所有提供運輸服務的業者，均應接受政府監管，也應善盡義務，履行必要的公共責任，以避免形成安全上的漏洞。

交通部指出，因應消費者日新月異的乘車需求樣態，租賃車可開發新的乘車市場，但應於法定的範圍內提供相關服務；本次法規修正實施後，Uber等業者之車輛仍可與小客車租賃業合作，提供1小時以上之長途附駕駛之載客服務。

Uber等業者中非與租賃業合作、採「共享經濟」之兼職駕駛人，則可轉移到「多元化計程車」方案，依現有牌照納管，並在現有計程車總量下調度，避免造成運輸乘車市場的供需失衡。

交通部表示，計程車業者，以及Uber等業者結盟小客車租賃業，兩者之間因管制的模糊，導致不公平競爭，近年來遲未改善。在乘客至上、提升乘車品質、維護運輸安全的前提下，政府分業管理、將Uber等業者全面納管，釐清各自的發展方向，盼創造乘客、計程車、租賃車多贏。