一機抵多人！用這台施肥除草 時間縮短20倍

2019-02-21 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



研發之新型附掛式水田除草兼施肥機械。圖╱農委會台東農改場提供 分享 facebook 農業缺工嚴重，農委會台東區農業改良場研發「附掛式水田除草兼施肥機械」，整合除草及施肥機械，附掛於乘坐式插秧機的主機，將傳統除草或施肥需以人工步行操作的作業方式以機械替代，大幅降低人力及時間成本，可提高有機水田雜草及肥培管理的效率。

台東廠表示，從事有機或友善耕作不允許使用化學藥劑，因此在雜草防治上需花費較多心力；此外，追肥也是費力的工作。以往有機水田以人工方式進行除草，0.1公頃除草作業約需8小時。

台東場最新研發「附掛式水田除草兼施肥機械」，以乘坐式插秧機車體為動力改裝，後方附掛除草及施肥機構，除草機構以輥輪、兩道彈簧爪耙及米輪組成，以乘坐方式操作，較舊式人工步行方式輕鬆；一次可作業8行，與目前主流插秧機的作業寬度相同，田間操作時可順著插秧路徑行走，減少秧苗損傷，除草機構可翻攪水田泥土並產生泥漿，破壞雜草根系或直接埋没植體，也同時對水稻行間及株間進行除草。