一機抵多人！用這台施肥除草 時間縮短20倍
農業缺工嚴重，農委會台東區農業改良場研發「附掛式水田除草兼施肥機械」，整合除草及施肥機械，附掛於乘坐式插秧機的主機，將傳統除草或施肥需以人工步行操作的作業方式以機械替代，大幅降低人力及時間成本，可提高有機水田雜草及肥培管理的效率。
台東廠表示，從事有機或友善耕作不允許使用化學藥劑，因此在雜草防治上需花費較多心力；此外，追肥也是費力的工作。以往有機水田以人工方式進行除草，0.1公頃除草作業約需8小時。
台東場最新研發「附掛式水田除草兼施肥機械」，以乘坐式插秧機車體為動力改裝，後方附掛除草及施肥機構，除草機構以輥輪、兩道彈簧爪耙及米輪組成，以乘坐方式操作，較舊式人工步行方式輕鬆；一次可作業8行，與目前主流插秧機的作業寬度相同，田間操作時可順著插秧路徑行走，減少秧苗損傷，除草機構可翻攪水田泥土並產生泥漿，破壞雜草根系或直接埋没植體，也同時對水稻行間及株間進行除草。
台東場表示，目前試驗經兩次作業，除草率為62%，每0.1公頃總作業時間0.4小時(2次)，為純人工作業的20倍，三行式水田中耕除草機的5倍。施肥機構以不銹鋼肥料桶、減速馬達及螺旋輸送機組成，肥料開口可隔行施肥，肥料桶容量共可裝載120公斤有機質肥料，較人工背負肥料撒布機更均勻、輕鬆，且作業時可將肥料混入土中，提高整體作業效率。
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