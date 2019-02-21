台中榮總免疫風濕科 拿下國家生技醫療品質獎銅獎

2019-02-21 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總過敏免疫風濕科以「類風濕關節炎達標治療低風險」，拿下國家生技醫療品質獎銅獎。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 國家生技醫療品質獎在國內有「生醫界奧斯卡」稱號，台中榮總過敏免疫風濕科以「類風濕關節炎達標治療低風險」，拿下2018年國家生技醫療品質獎銅獎。台中榮總過敏免疫風濕科主任陳怡行說明，台中榮總有六成的類風濕關節炎患者達到「關節不腫痛、生活幾近或完全正常」，肺結核與猛暴性肝炎風險大幅降低，其中肺結核風險是全亞洲最低。

醫師曾智偉說明，國家生技醫療品質獎為選拔世界一流的醫療團隊，此獎項要求參賽隊伍與世界一流的醫療機構比較，銅獎代表全國第一、銀獎代表亞洲第一、金獎代表世界第一。其中，2018年國家生技醫療品質獎「類風濕關節炎達標治療低風險」項目，今年金獎、銀獎從缺，銅獎由台中榮總獲得。

醫師陳一銘說明，類風濕性關節炎若沒有好好控制，長期發炎將導致關節變形，嚴重者四肢殘障及全身器官受損而生活無法自理，建議民眾若出現手指等處關節腫痛，久不癒，請到醫院檢查，及早發現並接受治療。

醫師陳一銘說明，台中榮總有2900名類風濕關節炎患者，其中1400人接受生物製劑治療，依據過去臨床經驗，生物製劑治療會降低免疫力、活化結核菌、B肝病毒，增加猛暴性肝炎、肺結核的風險，患者在接受生物製劑前，接受B肝、肺結核篩檢，並預防性投藥，其中，肺結核發生率由4545.45（每十萬人年），下降至351.86，全亞洲最低。

他舉例，一名53歲家庭主婦，因手指關節腫痛，拉棉被有困難，後來連膝蓋、肩都腫痛、積水，無法做家事，連行走疼痛，吃止痛藥仍無法緩解，轉診到台中榮總，確診是類風濕關節炎，經傳統口服藥物半年無效，篩檢發現她是B肝帶原者，經接受預防性抗病毒藥物後，開始接受針劑型生物製劑，一個月後消腫，關節不再腫痛，生活與常人無異。