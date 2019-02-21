婦女健康隱形殺手 子宫頸癌在家自我採檢

2019-02-21 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李莉珩 ╱即時報導



子宮頸癌為女性癌症發生率的第八位，可說是婦女健康的隱形殺手。雖然全民健保提供30歲以上婦女每年一次免費子宮頸抹片檢查，但30歲以下的年輕女性也是子宮頸癌的主要感染族群，卻因沒有補助、害羞、怕家人知道或工作家務繁忙，無法親至婦產科接受子宮頸抹片檢查，成為防護網的漏洞。慧智基因公司推出「子宮頸癌篩檢自採組」，自己在家採檢，保護個人隱私、省時又有效率。

禾馨醫療張建玫醫師指出，女性在家就可以自己採集檢體，準確度與醫師採檢無異，只需1分鐘即可完成採檢流程，且能透過網路查詢報告結果，降低罹患子宮頸癌的機率。

子宮頸癌及早發現及早治療，五年存活率超過九成，是少數能透過篩檢方式就能找出致病源的癌症。99%子宮頸癌是因為感染了人類乳突病毒(HPV)，其中高達70%是因感染高風險型(又稱致癌型)病毒HPV 16型、18型，被感染者與未被感染者相比，發展成癌症的可能性高達34倍。

根據調查，女性一生有八成機率感染人類乳突病毒(HPV)，HPV主要透過性行為傳染，許多女性以為單一性伴侶就不會有感染風險，甚至誤以為施打子宮頸癌疫苗後，即可不必定期篩檢；若在施打前就已感染HPV，疫苗也無法清除體內病毒。

張建玫醫師有一位病患，26歲的上班族Rosa，過去不曾做過子宮頸抹片檢查，但身邊女性親友因子宮頸癌而逝世，讓Rosa產生危機意識，因此上網搜尋子宮頸癌的預防資訊，進而發現了「子宮頸癌自採組」。Rosa在家收到產品後，按照詳細的操作說明，很快地在1分鐘內完成採檢，將檢體寄出1週後上網查詢報告，報告顯示為陽性異常趕緊就醫，張醫師告知感染HPV 16型，有高度罹患子宮頸癌的機率，接受進一步檢查後發現已是原位癌（Carcinoma In Situ, CIS），必須盡快做手術切除，以免癌細胞轉移。手術後定期回診，復原情況良好，如今已晉升母親，擁有可愛的寶寶。