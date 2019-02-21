怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了
交通部觀光局去年11月推出暖冬旅遊補助到今年1月底，帶動旅宿消費市場生意大好，但至今很多旅館民宿業者尚未接獲核撥補助，數十萬元卡在中央歹過年，有業者抱怨申請補助太麻煩，如果下個月再有補助方案，考慮不參加了。
當初爭取把宜蘭納入「前進宜花東．高屏暖冬遊」的立委陳歐珀今天表示，此方案反應熱烈，計有51萬筆、7.6億元的核銷案件，數量非常龐大，以致造成整體核銷時間拉長，他也特別向交通部觀光局了解此案，盼迅速核撥補助費用給業者。
他說，為加速核銷作業，觀光局除了旅宿組約20人皆投入核銷工作外，另緊急招募臨時人員14人及調度全局役男16人協助，共30名加入核銷工作，農曆春節前已預撥逾2.2億元，後續將於3月再次預撥，而且觀光局也在年後委外辦理核銷作業，加快腳步，將於3個月內全部辦理完畢，預計108年5月底前可以辦完所有核銷作業。
宜蘭旅宿業者表示，目前有些業者拿到一部分補助，有些則是一毛錢也還沒拿到，過年前他們特別需要現金流通，數十萬元卡在中央下不來，甚至擔心是否自己寄去的申請資料有誤、或是審查單位沒收到，感到心急不已，聽說下個月還會釋出補助方案，業者認為如果申請補助還是這麼麻煩，考慮就不要加入方案了，好好做自己原本的生意。
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