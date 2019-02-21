怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



交通部觀光局去年11月推出暖冬旅遊補助到今年1月底，帶動旅宿消費市場生意大好，但至今很多旅館民宿業者尚未接獲核撥補助，數十萬元卡在中央歹過年，有業者抱怨申請補助太麻煩，如果下個月再有補助方案，考慮不參加了。

當初爭取把宜蘭納入「前進宜花東．高屏暖冬遊」的立委陳歐珀今天表示，此方案反應熱烈，計有51萬筆、7.6億元的核銷案件，數量非常龐大，以致造成整體核銷時間拉長，他也特別向交通部觀光局了解此案，盼迅速核撥補助費用給業者。

他說，為加速核銷作業，觀光局除了旅宿組約20人皆投入核銷工作外，另緊急招募臨時人員14人及調度全局役男16人協助，共30名加入核銷工作，農曆春節前已預撥逾2.2億元，後續將於3月再次預撥，而且觀光局也在年後委外辦理核銷作業，加快腳步，將於3個月內全部辦理完畢，預計108年5月底前可以辦完所有核銷作業。