你跑步我捐錢！快報名「日出迎新 為愛兒跑」公益路跑

2019-02-21 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



「你跑1公里，六角就捐10元！」由餐飲集團六角國際與新竹縣政府合辦的2019「日出迎新 為愛兒跑」公益路跑，即將在5月18日登場，今天在縣府舉行宣傳記者會，特別的是記者會也是以路跑方式進行，邀請路跑大使張芷萱帶領六角員工及專業長跑隊從縣政府出發，串聯縣內13鄉鎮總長約110公里，希望能吸引更多跑友一起參加5月的公益路跑。

新竹縣長楊文科指出，縣府連續3年和六角國際合辦公益路跑，讓大家跑出健康跑出愛。他表示，六角國際旗下的「日出茶太」駐點全球5大洲、36國、上百城市，建議能夠研發關西仙草茶、客家柚子茶風味的茶飲，將竹縣特產及健康美食向世界行銷。

六角國際董事長王耀輝表示，六角國際在國際事業經營發展外，更重視社會企業責任，不僅長期投入公益，關注偏鄉孩童發展，也積極推廣運動風氣，透過自辦的公益路跑活動，以自身品牌影響力，結合「餐飲美食」與「健康樂活」，讓路跑活動增添趣味。

六角國際長期以來關照在地發展及兒童，毎年在新竹縣地區舉辦路跑活動發揚「為兒童而跑」的公益精神，今年也特別提撥公益基金，只要報名跑友每跑1公里，將由六角捐出10元做為公益使用，預計將捐出30萬以上，召民眾一起做愛心。