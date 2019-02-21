簡上仁作詞曲 衛福部發表民謠

2019-02-21 14:26 台灣醒報 記者黃聖堯╱台北報導



詞曲創作者簡老師與小孩一同唱跳，氣氛歡樂(photo by 黃聖堯/台灣醒報) 分享 facebook

老朋友小朋友一起來，衛福部推新歌：「阿嬤佮阿公」！因應台灣邁入高齡化社會，21日衛福部記者會上，發表民謠歌曲。詞曲創作者簡上仁老師出席現場，分享創作心得，並親自與小朋友帶動唱，氣氛和樂融融。

友善高齡 促進長者健康

未來7年台灣的老年人口將超過總人數的20%，衛服部國民健康署特邀到知名的民族音樂創作者，簡上仁來製作童謠。要透過這個活動，協助長者增進互動的機會，使身心健康。帶動唱結束後，當被主持人問到，阿公阿嬤最喜歡做的事情時，大部分的小朋友都說，唱歌跳舞！這也呼應了歌詞中「愛唱歌 看戲狂 時時滿面展春風」。

健康署署長王英偉表示，為鼓勵長者維持健康的體態、心靈的富足，與簡老師合作此首歌曲，要藉由歌曲將高齡的友善教育融入日常生活。並在幼兒園、國中、小學的音樂課或活動中推廣。他表示，未來也將會持續推動其他歌曲及活動，也預計舉辦老人活力秀競賽，提升長者的生活品質。

文化傳承

簡老師受訪時提到，當初的創作理念是希望寫一首雅俗共賞、具傳唱性的歌曲。歌詞方面則以孫子的角度出發，用他們的眼光來描繪與祖父母的情感。歌詞中笑咳咳 萬事通 親像土地婆佮(台語：和的意思)土地公表達了長者是一個閱歷豐富，神通廣大，無所不能的概念。想藉此讓小朋友們對祖父母產生敬佩之意。

另一方面，歌曲內的元素則以鄉土及現代感的技法來綜合，富含情趣且有生命的意涵，目的要讓長者與青年人都能喜愛，同時拉近彼此的距離。

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