228連假要出遊？醫提醒年長與慢性病者別忘這動作

2019-02-21 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內春節過後流感疫情仍處高峰，加上近期適逢民眾陸續開工、開學，各地元宵燈會亦已展開，人際交流仍相當頻繁，對此疾管署預估流感疫情將持續延燒至228連假。臺南市立安南醫院新陳代謝科主任沈振榮表示，肺炎為流感最常見的併發症，而糖尿病病友容易因血糖控制不良、免疫力低下而發生肺炎，一旦感染肺炎，不僅死亡風險增加，也會使原本的血糖控制變差，呼籲年長者、慢性病患，以及228連假有出遊規畫者，可與醫師討論優先接種肺炎鏈球菌疫苗提升防護力。

沈振榮分享其所收治的一名59歲資深糖友，同時合併有甲狀腺低下、慢性胃潰瘍等疾病，去年9月底因身體無力、發燒多日入院，確診為肺炎，緊急安排住院且輔以多種抗生素治療，一個多禮拜後順利出院。今年一月初因口乾舌燥、血糖升高、心跳加速等症狀回診新陳代謝科，竟意外發現再度感染肺炎，被迫再次住院接受治療。臺南市立安南醫院胸腔內科醫師鄭人碩補充，年長者罹患肺炎症狀不典型，不見得會發燒或出現感染的徵兆，若家人發現長者出現活動力下降、食慾不振等症狀，應提高警覺盡快就醫檢查。此外，感染肺炎後，因免疫力低下、肺部結構受損，恐增加二次復發的風險。

根據衛福部死因統計顯示，臺南市肺炎死亡率已連續5年高於全國平均值，高居六都之首。對此沈振榮指出，65歲以上長者、慢性病患皆為肺炎感染的高風險族群，推測肺炎死亡率高居不下的背後原因與人口老化以及伴隨慢性疾病病患增加、近年流感疫情相對嚴重有關。就台南而言，糖尿病門住診人數自104年起，已連續三年呈上升趨勢。

沈振榮進一步說明，肺炎是流感最常見的併發症，其中又以糖友感染風險較高。根據疾管署資料指出，國內近年流感重症及死亡個案中，約有7至9成有慢性病史，近3個流感季流感併發重症病例之慢性病以糖尿病（35%）、心血管疾病（32%）及腎臟疾病（18%）為多。同時從安南醫院院內105年至107年院內流感及肺炎門診統計數據，亦發現糖友感染流感或肺炎的比例從7.2%逐漸升高至13.2%。