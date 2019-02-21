春節過後肚子劇痛就醫 原來是結石卡卡

2019-02-21 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣南基醫院春節過後有病患因為肚子痛急診，但不是腸胃出問題，而是因為春節期間運動少、加上水分補充不足導致體內結石「卡卡」，在春節後發作。

南基醫院泌尿外科醫師黃勝賢說，結石一般都發生在夏天，因水份攝取不足且天氣炎熱排汗多，尿量減少結石不容易排出來，就會在原地打轉而越積越大，一旦結石越大滾動或移位就會引發疼痛，結石在疼痛級數高達7到8分是相當痛的。今年春節期間天氣炎熱，又碰到年假許多民眾出遊，在外喝水不夠，使的結石惡化，最後因為疼痛就醫。

黃勝賢說，結石是慢慢累積出來的，一般腎與泌尿系統結石原因歸納於體質關係與水份攝取不足，或缺乏活動的族群、例如久坐電腦桌前、常常開車的人。食物的攝取與結石的關連，目前研究上主要還是因含草酸食物，含草酸比較高的食物包括豆類製品、蘆筍、波菜、茶葉、可樂等等。