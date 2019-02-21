領先全球 台大成功移植菌血症眼角膜

2019-02-21 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



罹患菌血症而離世者，因血液中含細菌，使得器官也染菌，而無法成為器官捐贈者。由台大醫院主持的台灣國家眼庫，成功移植了菌血症患者眼角膜，改寫了國際角膜移植的標準流程，此研究成果也刊登於國際眼科頂尖期刊中。

台大醫院眼科部教授胡芳蓉指出，根據世界衛生組織統計，全球約有1000萬人有眼角膜的需求，但捐贈的角膜遠不及此數。加上1970年代曾有2例菌血症角膜移植的報告，顯示受贈者也遭受病菌感染，因此數十年來幾乎沒有菌血症角膜移植的案例，每年約有25%角膜被丟棄。

胡芳蓉解釋，其實菌血症患者的器官之所以無法捐贈，是因為器官都有血管，因此帶有含菌血液，而使受贈者有嚴重感染的風險。然而，眼角膜並沒有血管，不會有汙染問題，以台大團隊為主的國家眼庫經臨床研究，手術成功率高達99%，證實了菌血症患者的眼角膜是可以移植的，這項成就也改寫了國際間認定菌血症患者不能捐贈角膜的傳統。

此外，過去捐贈眼角膜，必須將整顆眼球摘除，使得許多國人不願意將過世家屬的眼球捐出，「以免看不到上天堂的路」。國家眼庫團隊另一項重要成就就是僅摘取角鞏瓣膜，不用摘取整顆眼球。不但保留了捐贈者外觀，也顧及家屬感受，使得更多人有意願成為角膜捐贈者。根據統計，國人角膜捐贈量由2013年的220例，提升至2018年的537例，捐贈量倍翻。

然而，新的摘取角鞏瓣膜手術，較傳統摘取眼球手術更為複雜及困難。胡芳蓉說，光是培育一位人才，需至少花上半年的時間練習摘除豬的眼角膜，若以一個月至少練習20顆眼球計算，半年就需至少練習摘除上百顆。但背後的努力是相當值得的，因為僅摘除角鞏瓣膜，提升了國人捐贈角膜的意願，也讓受贈者的等待期大幅縮短。