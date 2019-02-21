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藥磨粉劑量易出錯 健保署擬推廣兒童製劑友善醫療

2019-02-21 14:20聯合晚報 記者羅真／台北報導

家長帶小孩就醫，經常會拿到一袋袋的磨藥粉包，但將大人藥品減量、磨粉、分裝的給藥方式不易準確掌握劑量。衛福部健保署初步研擬兩項公開品質指標，未來擬推廣兒童製劑友善醫療院所。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠說明，健保署初步針對醫療院所研擬兩項公開品質指標，包括「12歲以下兒童門診開立原瓶口服液劑」與「開立兒童專用製劑」，已行文相關醫界、藥界與民間團體尋求意見，待相關單位與健保會委員凝聚出共識，將依此向家長推廣兒童製劑友善醫療院所。

台灣臨床藥學會理事長、台灣大學藥學系副教授林慧玲說，至今仍常見的磨藥粉包，內含數量不等的藥品，孩子是否吃了重複、不必要或不正確的藥品，家長難辨識，也擔憂。台灣醫療改革基金會過去調查就顯示，高達六成二的家長擔心孩子看病拿到藥粉，會發生用藥劑量過多或不足的問題。

醫改會研究員暨發言人朱顯光說，雖然全民健保針對原裝兒童製劑的支付加碼，醫院評鑑也將提供兒童專用藥品納為「優良項目」，但診所端卻無相關評核，導致廣大家長不清楚哪些診所提供兒童專用製劑，降低至診所就醫意願，進而影響分級醫療成效。

林慧玲說，當孩子生病時，家長應想想有沒有必要用藥，用藥宜越精簡越好；當醫師詢問要吃藥粉或錠劑時，建議優先選擇錠劑，回家加一點水讓它軟化、以小茶匙壓碎，再加點糖漿，味道還是可讓孩子接受與吞服的。

朱顯光建議家長，可先上醫改會網站查詢提供專用藥的醫療院所，或直接電洽醫療院所詢問；就醫前，應詳細記錄孩子的病徵。由於孩子的用藥劑量是依年齡、身高體重來計算，因此就診時可向醫師說明，並勇敢開口請醫師開立兒童專用藥。

健保醫師衛福部
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