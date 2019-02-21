國家眼庫成立5年 角膜移植使用率達98%

2019-02-21 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 簡浩正 ／台北報導



由衛福部出資、台大醫院成立的台灣國家眼庫，五年來提高國人捐贈角膜量，整體使用率高達98%，沒有一位受贈者術後發生感染，改寫菌血症患者不得捐贈角膜舊思維。

台灣國家眼庫五年來提高國人捐贈角膜量，使用率達98%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

過往台灣器官及角膜捐贈風氣不佳，60%的角膜移植依賴國外眼庫進口。衛福部2013年提供經費設立台灣國家眼庫，由台大醫院承接。衛福部醫事司司長石崇良表示，國家眼庫使用率與成功率皆非常高。

台灣國家眼庫醫學主管、台大眼科部角膜科主任胡芳蓉表示，台灣每年約進行500例角膜移植手術。從前台灣因宗教信仰等觀念，捐贈角膜者少；但國外角膜經過長途運輸、震動與溫度變化，會使角膜內皮細胞數目減少，影響角膜品質與手術成效，且病人還需自費支付國外眼庫5至10萬元不等的費用。

提升菌血症捐贈角膜使用率

為提升角膜捐贈量，胡芳蓉說，捐贈過程做了改變，不摘取整顆眼球，改僅摘取眼角膜，並為捐贈者放置義眼片，改善捐贈者外觀及家屬感受。另外也自訂捐贈角膜微生物檢驗篩選準則，摘取角膜後立即執行微生物培養確保角膜安全，提升菌血症捐贈角膜的使用率。

胡芳蓉說，經過嚴格把關，國人捐贈角膜數量顯著上升，由2013年的220例，2018年成長至537例。此外，更提供角膜緊急修補使用，挽救60多名病人摘除眼球的厄運。

胡芳蓉說，美國1970年代曾有兩例菌血症捐贈汙染案例，導致過去不接受菌血症患者捐贈角膜。國家眼庫針對697例進行研究，70例菌血症患者捐贈的角膜，品質與安全性相同。