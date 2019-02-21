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教授宣揚個人意識要減縮陸生名額？成大：不干預學風

2019-02-21 11:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（簡稱陸聯招）日前接獲中方來信，指中國國台辦接獲來台讀大學的學生與家長反映，不滿台灣有大學教授在課堂上宣揚個人意識，要求台灣大學改進，並要求陸聯招減縮這些大學的中生名額，陸聯招將中方信件直接轉發給輔仁及成大等校，要求檢討，引發學者不滿，指國內大學「在戒嚴時期，腰都沒有這麼的彎」

成大主祕李俊璋今天表示，確實有接到陸聯招的公文，成大一向倡導學術自由學風，尊重每一個人之學術理想。校方不以任何立場干預此學風與理想，但仍會提醒系所教師以學術專業傳遞為授課內容。

他表示，作為一個頂尖大學，無論學生來自何方，只要成為成大一份子，其在校學習 與生活均被平等對待，所以學校對陸生，未因身分別之不同而有不同的照護，反而會更為妥善照顧對在地環境陌生之陸生。

輔仁大學把陸聯招的公文直接轉給老師，引發老師不滿，輔大副教授何東洪在臉書上痛批，「台灣真的解嚴30年嗎」，同時也引起討論「中國國台辦比台灣教育部大」

對此，教育部發出聲明，認為陸聯會與輔大的作法不妥；陸聯招也表示，業務人員當時直接將電郵轉給輔大、成大，隻字未改，用意是提醒，不料輔大亦直接轉給各學院，引發教授誤解與不滿，未來處理程序將檢討改進。

陸聯招代轉中國來函，要求老師改進課堂內容，引發老師不滿。圖／取自網路
陸聯招代轉中國來函，要求老師改進課堂內容，引發老師不滿。圖／取自網路
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陸聯招代轉中國來函，要求老師改進課堂內容，引發老師不滿。圖／取自網路
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成大教育部國台辦
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