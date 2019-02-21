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國家眼庫成立5年 費用變低、成功率高

2019-02-21 11:33聯合報 記者簡浩正╱即時報導

衛福部出資、台大醫院成立的台灣國家眼庫5年來，提高國人捐贈角膜量，整體使用率高達98%，沒有一位受贈者術後發生感染，其研究更改寫了菌血症患者不得捐贈角膜之舊思維。

過往台灣器官及角膜捐贈風氣不佳，60%的角膜移植依賴國外眼庫進口；衛福部於2013年提供經費設立台灣國家眼庫，由台大醫院承接。

衛福部醫事司司長石崇良表示，台大眼科主任胡芳蓉看到患者需求，提出建置國家級眼庫的想法。經一年多的構思與確立經費後，於2013年8月開始推動國家眼庫，服務台灣北部及東部地區，並於成大醫院成立南部辦公室，服務中南部地區，納入健保給付。除了角膜品質把關，相關費用變低，提升國人捐贈角膜數外，使用率與成功率皆非常高，造福所需民眾。

台灣國家眼庫醫學主管、台大眼科部角膜科主任胡芳蓉表示，台灣每年約進行500例角膜移植手術。從前台灣因宗教信仰等觀念，捐贈角膜者少，國外角膜經過長途運輸、震動與溫度變化，會使角膜內皮細胞數目減少，影響角膜品質與手術成效外，病人還需自費支付國外眼庫5至10萬不等的費用，減低經濟弱勢患者重見光明機會。

為提升角膜捐贈量，胡芳蓉說在捐增過程做了改變：不摘取整顆眼球，改僅摘取眼角膜，並為捐贈者放置義眼片，改善捐贈者外觀及家屬感受；自訂捐贈角膜微生物檢驗篩選準則，從摘取角膜後，立即執行微生物培養，來提升菌血症捐贈者的使用率。

胡芳蓉說，因品質嚴格把關，讓捐贈者年齡不受限，國人捐贈角膜數量的確有顯著上升，由2013年的220例，成長至2018年的537例；此外，更提供角膜緊急修補使用，挽救60多位病人摘除眼球的厄運。

此外，胡芳蓉說，美國在1970年代曾有兩例菌血症捐贈受汙染的案例，導致過去普遍不接受菌血症患者角膜捐贈。但國家眼庫2014年至2017年以697例的捐贈角膜進行研究發現，其70例的菌血症捐贈患者，與其他非菌血症捐贈者有一樣的角膜品質與安全性，呼籲民眾勿有迷思，不辜負任何捐贈者的大愛。

台大醫院患者衛福部
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