影／耗資7900萬元整修 台鐵商務車廂登場

2019-02-21 11:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾吉松 ╱即時報導



台鐵商務車廂上午登場，包括商務車、餐車及客廳廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提昇服務品質，耗資7,900萬元整修，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，提昇商務專列服務品質，局長張政源充當列車長解說。

台鐵商務車廂上午登場，包括商務車、餐車及客廳廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提昇服務品質，耗資7,900萬元整修，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，提昇商務專列服務品質，局長張政源充當列車長解說。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台鐵商務車廂上午登場，包括商務車、餐車及客廳廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提昇服務品質，耗資7,900萬元整修，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，提昇商務專列服務品質，局長張政源充當列車長解說。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台鐵商務車廂上午登場，包括商務車、餐車及客廳廳車等共29輛使用近18年，設備及內裝樣式均已老舊，因此規劃設備更新工程，以提昇服務品質，耗資7,900萬元整修，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，提昇商務專列服務品質，局長張政源充當列車長解說。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

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