篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



崇尚生酮飲食的知名醫師謝旺穎去年10月發現肝膿瘍，卻低估細菌感染的威力。今年初回診發現是腹腔發炎，但謝旺穎認為身體狀況已經改善，並未察覺細菌仍在侵蝕身體，大年初五開工後，發現白血球指數異常，確認是腹腔嚴重發炎導致敗血性休克，住進加護病房，4天後驟然離世。

林口長庚醫院副院長、肝膽胃腸科醫師簡榮南說，肝膿瘍現在的治癒率極高，只要施打抗生素幾乎都能痊癒，除非太晚發現，才有可能引發敗血症等。

簡榮南說，過去的肝膿瘍都是因為「石頭」引起的，像是膽管結石塞到一部分的膽管，使膽汁不順，細菌跑進去後才引起的。但是現在因為結石感染的機會比較少，多是免疫功能引起，如酗酒過量、糖尿病等，使體內免疫功能不佳引發。

當身體出現細菌感染時，會出現發高燒、畏寒、右上腹部疼痛等狀況，但是可以透過超音波診斷，用細針抽取體液確認細菌種類後治療。通常施打抗生素2周後，再加上2周的口服抗生素，幾乎就能處理。嚴重者也能透過手術改善。

不過，因為肝膿瘍引發覆膜炎，細菌很容易順著血液跑出去，引發敗血性休克，就會有生命危險。簡榮南說，罹患肝膿瘍，一般人難以自己的抵抗力抵禦，幾乎沒辦法沒有抗生素的狀況下自癒，謝旺穎的主治醫師一定知道他的身體狀況。不過，他認為謝醫師離世的原因，不可能只歸咎是遵照生酮飲食而引起。

簡榮南表示，建議民眾，當出現疾病時，仍建議採取正規醫療。