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大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46聯合新聞網 綜合報導

美式賣場好市多是許多人採買日用品的地方，遇上特價活動或熱門商品上架時排隊人潮屢屢登上新聞。由於需具備付費的會員資格才能進場消費，有些人選擇不辦會員改在別家商場購買，有些人則過透過不同的管道想方法進入。

美國賣場好市多深受台灣廣大消費者喜愛，卻也時常發生消費糾紛。聯合報系資料照
美國賣場好市多深受台灣廣大消費者喜愛，卻也時常發生消費糾紛。聯合報系資料照
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一名網友日前在「爆怨公社」發文，自己準備走進好市多時被大嬸攔住要求「一起進去」，表明自己沒有卡「只是想買一點東西而已」。他起先以沒卡不能結帳拒絕，對方則表示會再找別人幫忙結帳，原PO則以「這樣對辦卡的人不公平」為由再次拒絕。他表示要是每個人都不辦會員要求被攜入，那花錢辦卡的人不就像白痴了嗎。

許多人認同他的反應「使用者付費就這麼簡單，跟有沒有良心或者幫助別人完全沒關係~」、「不幫，要買自己辦，不然我年費繳x的嗎」，由於好市多的退貨條款有人回饋自己的經驗，「以前帶朋友進去消費幫忙買了椅子，過幾天再幫忙搬椅子回去退貨，就因為對方覺得『好市多可以退貨』」，認為帶人進去很麻煩「別理會」、「要是她偷、鬧、還是破壞什麼的，就算真的不關我的事，那也是超級麻煩的事情」。

也有人持不同意見「他進去試吃而已」覺得行個方便讓人進去沒關係，反正「辦卡是為了要買東西，有沒有他都會辦卡。還有會員因為自己不會開車，「都跟親朋好友說想去好市多的人只要來載我就可以去了…巴不得有人要利用我進去」。有網友開玩笑表示因爲對方是大嬸才不幫，「如果是女神呢應該就會同意了吧」，原PO則回覆「覺得這種心態不好，就算是正妹也一樣」。

好市多
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