臥床患者若腳水腫 小心有致命風險

2019-02-21 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名78歲婦人接受人工關節置換術後，因人工關節滑脫須再次開刀治療，不過術前雙腿嚴重水腫，連鞋子都穿不進去；檢查發現是下肢深層靜脈血栓所致，經採取藥物治療後，水腫狀況才大幅改善，也降低日後可能造成肺動脈栓塞的致命風險。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師陳虹志說，婦人下肢觸摸時會脹痛，透過下肢靜脈超音波檢查，才進一步確診。血栓狀況能透過抗凝血劑治療獲得改善，或以心導管手術（EKOS）溶解血栓，萬一沒有察覺，腿部的血栓可能會回流到肺部，導致肺動脈栓塞，恐有致命危險。

他說，造成下肢靜脈水腫的原因很多，例如腎功能不全、高血壓、心臟衰竭、肝衰竭、藥物副作用、下肢靜脈瓣膜逆流或栓塞等問題，此時需找出確切的原因，並對症下藥，才能改善下肢水腫的問題。

該名婦人是因雙腿不便，多數時間臥床，導致血液容易滯留腿部產生血栓，所幸術前因血糖與腳腫問題會診腎臟科醫師，才檢查出下肢深層靜脈血栓的問題，雖然經評估不適合再次手術，但也預防日後因肺動脈栓塞產生致命風險。