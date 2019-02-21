假日送蔬果不過勞 物流司機：收回路權違法業者才會怕

2019-02-21 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部長林佳龍要求貨運物流業者維持假日配送蔬果服務，引發物流司機強烈反彈，交通部及勞動部雖強調會合法調派人力，基層怒火仍持續延燒。貨運倉儲產業工會近日將發函給立委，要求辦公聽會正視物流業過勞現況，呼籲兩大部會加強管制。

工會理事長林志雄說，台灣僅少數物流業者遵守勞基法，大部分物流司機每天工時都超過12小時、一個月加班超過46小時，且未得到相應的加班費；假日不送貨都已如此，若再配合假日送貨，更是將物流司機推向血汗過勞。

林志雄表示，第一線人員對交通部政策都很憤怒，前天工會召開臨時大會，決定爭取權益到底。將請立委召開公聽會，除了聚焦勞動部勞檢成效不彰，也會要求交通部積極懲處，若有物流業者違反勞基法，交通部就應停止其部分營業，例如限縮送貨的路權，否則業者違反勞基法只會被勞動部罰幾萬元，根本不會怕。

按照公路法第47條規定，汽車運輸業經營不善、妨礙公共利益或交通安全，主管機關可令限期改善，不改善得停止其部分營業，甚至廢止營業執照。

交通部公路總局局長陳彥伯說，並非所有物流業者全面實施假日配送，很多是採預約制服務，會在合乎法令情況下調派人力。但若有業者違規，仍須視具體違規事證再依相關法令處理，如違反勞動法令就依勞動法令處理，違反公路法依公路法處理。對於工會提議，他表示尊重。