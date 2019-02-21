華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33 聯合新聞網 綜合報導



華航傳出有總機師不重視高空飛安，在駕駛座上睡著。 華航示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

華航罷工事件歷經7天4度談判後落幕，日前又傳出華航747總機師不重視高空飛安，直接在駕駛座上睡著。這段影片曝光後，該名總機師坦承自身疏失，被華航記申誡懲處。不過，其他機師卻透露這名在華航內部擔任主管職的總機師，因為不知道是誰舉發他，所以在模擬機考試時，一口氣當掉很多人，質疑是變相復仇手段。

根據《東森新聞》報導，從照片可見，該名總機師當時坐在機艙駕駛座上，居然「開飛機開到睡著」，不僅藐視數百名乘客的生命安全，也將機師在人們眼中的專業印象大打折扣，整段過程全被身旁的副機師拍了下來。

依照台灣法規，機師在駕駛座上睡覺確實屬於觸法行為。雖然該名機師在事情曝光後，主動申請處分，並被記了一支申誡，但後來卻藉其主管級職權，在模擬機考試中一口氣當掉許多人，遭懷疑是為向私下舉發他的人報仇。

知情機師坦言，其實總機師會開到睡著一點都不意外，畢竟疲勞大家難免都會有，但身為一個長官，應該要以身作則。並建議，「可能這位總機師的管理領導風格沒有獲得大家的認可，希望主管職可以開放某種程度的票選，讓制度有民意基礎，應淘汰連基本飛行都不及格的人」。

對此，華航表示該起事件發生在罷工之前，公司依照規定懲處，但同座的副機師也未善盡提醒責任，反而還拍照爆料，基於飛安原則，將違反規定者從嚴處分。