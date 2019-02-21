嗅到肉味？檢疫犬坐在身邊 旅客嚇壞結果誤會一場

2019-02-21 09:57 聯合新聞網 綜合報導



防範非洲豬瘟，檢疫犬工作繁重。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 非洲豬瘟防疫上緊發條，機場檢疫犬忙的不可開交。日前有旅客在機場入境時，遭遇檢疫犬貼身坐下，原以為誤帶肉品入境，旅客趕緊檢查行李內有無違禁品，結果只是一個漢堡包裝紙袋，讓檢疫犬嗅到肉味。

網友黃玲19日在臉書社團「米克斯傳奇」發文，稱搭機回台入境時，目擊檢疫犬行經一名旅客時，當場坐在該旅客身邊，暗示檢疫人員行李中恐有肉品，該旅客也趕緊打開行李檢查，慌張得差點哭出來，擔心將支付20萬罰鍰。

經過檢查後，才發現原來只是一家知名速食店的包裝紙袋，由於該旅客上機前吃了漢堡，並未當場丟棄包裝紙袋，而是夾帶上機，紙袋中殘存肉品香味，讓檢疫犬誤以為行李中有違禁品，這才解開誤會。

許多網友大讚檢疫犬是「護國神犬」，靠著靈敏的鼻子做到滴水不漏，連紙袋殘存的味道都能嗅到，讓網友直呼實在太厲害。網友留言「辛苦護國神犬了」、「盡忠職守，連一點味道都不放過，讚一個！」、

關務署台表示，旅客從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境開罰20萬元，從口蹄疫、禽流感疫區攜帶禽肉等入境開罰3萬元，攜帶其他肉類遭查獲則開罰1萬元。

非洲豬瘟雖不會感染人類，但豬隻感染致死率卻幾近100％，一旦疫情在國內擴散，將嚴重傷害養豬產業，產值至少損失2千億元。警政署呼籲，國人切勿違規攜帶肉類製品入境，以免遭受重罰。