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吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局表示，今晚起至明日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；台灣...
中央氣象局表示，今晚起至明日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照／記者侯永全
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，明天大陸冷氣團南下，清晨起北部及東半部有局部陣雨，北台灣開始降溫，周六、日中部以北溫度偏低，沿海、空曠地區最低將降至12、13度，南部影響輕微。

吳德榮表示，最新（20日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日北台灣白天氣溫稍降，中南部白天微熱，北海岸、東半部有局部零星降雨，西半部多雲時晴、午後山區有局部短暫降雨的機率。今日高溫北部約25度、中部約在29度、南部在32度左右、東部28度左右。

他指出，明（22）日「大陸冷氣團」逐漸南下，北台灣到了半夜，沿海最低溫將降至13度左右。周六、日中部以北氣溫偏低、整天濕冷，沿海、空曠地區最低溫將降至12、13度，都會區降至14、15度。降雨範圍逐漸向南擴展至中部、局部地區有較大雨勢。南部雲量增多、氣溫略降，影響輕微。

吳德榮說，下周一（25日）氣溫略升、北台灣仍濕冷；北台灣及東半部有局部雨。下周二、三（26、27日）天氣好轉、氣溫明顯回升；僅北海岸、東半部仍有局部零星降雨的機率。

中央氣象局表示，今白天鋒面在台灣北部海面，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨，澎湖為多雲的天氣。今晚起至明日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

此外，今日至明日清晨台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

冷氣團吳德榮
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