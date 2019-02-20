世界母語日 原民會設立各族語言推動組織

2019-02-20 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



原住民族委員會於今日舉辦「原住民族語言推動組織設立記者會」，由主任委員夷將Icyang主持，邀請16族語推組織代表、表演團體共襄盛舉，見證原住民族語言由下而上推動的里程碑。

每年2月21日是世界母語日（International Mother Language Day），由聯合國教科文組織UNESCO於1999年提出倡議，目標是向全球宣傳保護語言的重要，促進母語傳播的運動，以避免地球上大部分的語言消失。

夷將Icyang表示，原民會依據「原住民族語言發展法」第6條規定，協助16族設立族語推動組織，建構族人自主決定族語保存、研究與發展之場域與平台，擴大族人自主參與執行之機會，以使各項族語復振計畫之推動更能有效達成目標。各族語言推動組織任務，包括族語學習、族語使用推廣、族語師資培訓、編輯族語教材及其他因地制宜依族群特性實施的族語復振措施。

夷將 Icyang表示，106年6月「原住民族語言發展法」生效，16個原住民族所使用的語言，已被列為國家的語言，台灣因此在美國「自由之家」（Freedom House）的「2018年世界各國自由度調查報告」中，自由度評比由91分提高至93分，顯示原住民族語言發展是台灣自由度提升的「關鍵發展」項目。