發揚台灣文化 台塑贊助劇團赴偏鄉

2019-02-20 22:40 台灣醒報 記者黃聖堯╱台北報導



各劇團一同出席記者會，共襄盛舉（photo by 黃聖堯/臺灣醒報） 分享 facebook

為發揚台灣特色文化，台塑企業連續9年贊助表演劇團，到全台各地演出。今年劇團的戲碼包括耳熟能詳的「包公審判官」、經典的「武松打虎」、關於親子教育的「英雄慢半拍」、結合東西方故事的「醜小鴨遇見灰姑娘」，希望帶給民眾豐富的藝文饗宴。

不僅如此，20日記者會現場，4個劇團更直接演出劇場片段。亦宛然掌中劇團的布袋戲栩栩如生、蘋果劇團及如果兒童劇團的故事生動有趣、明華園的畫面則氣宇非凡，各有各的特色。

給民眾最好的

延續前一年的好評不斷，台塑企業暨王詹樣信託今年仍持續贊助劇團到各地演出。活動預計在3月開跑，廣納全台12個縣市，就是要人人有得看！公益信託的諮詢委員王文堯表示，公益信託秉持回饋、關懷社會的理念持續推動「臺灣特色文化發展計劃」，目的就是要讓民眾都看得到、文化氣息向下扎根。

明華園戲劇團長陳勝福表示，今年是劇團90週年，很高興可以跑遍全台給大家好的表演。他還表示，今年出動了好幾輛卡車裝滿道具及佈景，就是要給民眾一個高品質的演出。

蘋果劇團團長方國光受訪時也談到，該計畫有遴選標準，台塑會先實地觀賞各式各樣劇團的演出，接著挑選幾個作為對象，很榮幸蘋果劇團今年連莊獲得贊助。而這些對象也有內部培訓課程，培訓後演出。如此一來，表演的品質優良，民眾也開心。問及前往偏鄉的反應如何，方團長笑著說：每年都很熱烈！

持續說故事 不忘初衷

以「水果奶奶」聞名的演員趙自強，於2000年創辦「如果兒童」劇團，被問到為何會想成立劇團，他說，每個人來到世上都有一些事要做，我覺得自己與夥伴很會說故事，所以就創了劇團。

近來因科技進步，表演類型的團體支持度大幅銳減，趙團長坦言：創辦至今每年都很辛苦，像是2003年的SARS疫情，使得觀賞看人數少了許多。不過，他仍會持續為這塊領域努力。

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