居住地影響健康 跟在地飲食有關

2019-02-20 22:39 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美研究發現，居民健康程度與居住區域呈高度一致，都受到該區域的飲食普及度影響。(photo by Flickr) 分享 facebook

聽起來毫無關係，但健康與居住的地區密不可分，同一區住民的健康高度相似！美國疾病控制基金會透過全美人口普查表示，各城市內部的健康程度因飲食狀態，能透過統計找到固定模式（pattern）；除此之外，專家更發現，地區健康的不平等也受收入的變因影響，並認為，若要改善地區健康不平等現象，縮小地區醫療差距是首要的。

根據《美國國家公共網》報導，美國疾病控制基金會長年觀測全美人民與其健康狀況，近期透過統計計算，發現能從居住地區與居民普遍狀態推知當地個體的健康狀態，換言之，個人健康會逐漸靠攏該區的線性模式。

而該基金會發現，原因與飲食關係密切，他們舉芝加哥為例，南部因農貨市場較少新鮮農產品，罹患糖尿病的可能性是市中心居民的14倍，專家對此補充原因，因為居民往往習慣於攝取高卡路里的食物，但缺少水果與蔬菜的攝取，高澱粉與高鹽食物讓居民易肥胖。

專注於研究南方糖尿病問題的博士莫尼卡表示，若居民住在「食物沙漠」，他們的攝取會已相對單一，僅鼓勵多運動不足以保證他們的健康；談及改善方式，莫尼卡認為，透過醫療保健與政策鼓勵食物多樣化供給才能切中議題。

《NECN網》報導替莫尼卡的看法背書，哈佛專家薩伯曼尼安指出，地區健康狀態與收入成直線相關，他舉出研究中較富有的麻省Beacon街區為例，該區是最健康的區段，而家庭平均年收入為12.7萬美元，而健康狀況最糟的路段則少了8倍，而健康狀況最糟的達得利街區居民甚至有19%人毫無健康保險。

因此，薩伯曼尼安呼籲縮小醫療保險差距的重要，政策須從初階健康補助開始普及，以期達到全面負擔的全民健保，否則居住區域間的健康程度與醫療水平落差恐增大，讓強者恆強、弱者恆弱勢。

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