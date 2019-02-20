國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一名13歲國中二年級男學生，從小就患有異位性皮膚炎，全身9成以上的皮膚都有病灶，但因延誤治療，每天都受癢所苦，日常生活大受影響，導致失望與自卑，發作憂鬱症，每天除打電動就是睡覺，甚至自暴自棄不洗澡，抓破皮處感染就住院，但卻又無心治療，不斷蜂窩性組織炎，陷入惡性循環一年住院十次。

20歲的小華本應是享受五彩繽紛大學生活的年紀，卻因異位性皮膚炎影響，一年四季、每天受強烈搔癢所苦，幾乎沒睡飽過，前兩年又因視網膜剝離，更視力變得很差，看東西都是模糊的，高二時輟學，目前仍正在家中休養。

台灣每年約230萬異位性皮膚炎患者，最常見好發於1、2歲前幼兒，約佔8成，剩下2成為成人或青少年也有發病可能，主要是因絲蛋白基因缺損，導致皮膚乾燥，容易發癢，另外塵蟎、空汙等過敏原後天因素，也可能導致異位性皮膚炎發作或變嚴重。輕度異位性皮膚炎病灶長在四肢或臉，但如果嚴重至中重度就可能長滿全身4至5成都有。

皮膚科醫學會理事長朱家瑜表示，異味性皮膚炎無法根治，卻可以有效控制。5歲前是異位性皮膚炎黃金治療期，許多民眾誤以為皮膚病療程都是服用類固醇，但其實初期治療以擦乳液保養為主，如皮膚炎惡化，才會短暫使用類固醇治療。若類固醇仍無法控制，可進一步選擇光療法、免疫製劑治療等。

皮膚科醫學會發言人黃毓惠則說，有不少患者採用偏方或是採用自我修復，延誤病程，更可能導致一些後續的併發症。提醒民眾，目前已經有不少針對皮膚發炎或免疫反應專一性藥物上市，包括生物製劑及小分子藥物，病情可獲得更好控制。